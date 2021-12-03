TÜİK’i ziyaret etmek isteyen Kılıçdaroğlu kapıda kaldı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK’i ziyaret etmek istedi ancak görevliler kapıyı açmadı.

Fotoğraflar: CHP

TÜİK bugün yıllık enflasyonu yüzde 21,31 olarak açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu, enflasyonun açıklanmasından kısa süre sonra Twitter’dan yaptığı paylaşımında “TÜİK’ten randevu istedim, vermediler. Saat 11:00’de geliyorum, haberiniz olsun” diye yazdı.

TÜİK’ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun @tuikbilgi. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 3, 2021

Kılıçdaroğlu, bugün söylediği saatte, partinin genel sekreteri Selin Sayek Böke, grup başkanvekili Engin Özkoç, İstanbul milletvekili Fethi Açıkel ve Ankara milletvekili Bülent Kuşoğlu’yla TÜİK’e gitti.

Binanın önündeki demir kapının kapalı olduğu görüldü. Bu sırada Böke ve Özkoç, görevlilerden kapının açılmasını istedi.

Özkoç, görevliye “TÜİK ziyarete kapalı mı? İçeriye girip randevumuz olup olmadığını soracağız” dedi, görevli de “Bize randevu olmadığı söylendi, bu nedenle içeri alamıyoruz” karşılığını verdi. Özkoç bunun üzerine “TÜİK’in kapılarını vatandaşa kapatıyor musunuz?” diye sordu.

Söze giren Böke ise TÜİK’in internet sitesinde yer alan “Bilgi talepleriniz için Ankara’da bulunan merkez teşkilatımıza gelinebilir” yazısını anımsattı.

Böke, “Halk adına bilgi almak üzere geldik ve randevu alınmasına dair bir ibare de yok. Bu kapsamda içeri girmeyi talep ediyoruz” dedi. Özkoç ise görevlilerin yasalara aykırı davrandığını vurgulayarak “Yasaları kabul etmiyor musunuz?” diye çıkıştı.

Özkoç…

CHP’li heyet, tüm ısrara rağmen içeri alınmadı. Kılıçdaroğlu, kapının hemen önünde gazetecilere şunları söyledi:

“TÜİK, cumhuriyetin önemli kurumlarından birisidir. Bu kurumun rakamları 84 milyon vatandaşımızı ilgilendirmektedir. Bu kurumun verdiği rakamlar üzerine siyasi partiler, ekonomik ve sosyal çevreler politika oluştururlar. Dün TÜİK başkanlığından randevu istedik. Gelen milletvekili arkadaşlarımın tamamı geçmişte ekonomide çalışmış arkadaşlarımız. Sağlıklı ve tutarlı bilgiler almaya geldik. Randevu verilmediğini ve kapıyı açamayacaklarını belirttiler.

Bu tablo Türkiye’nin nereye geldiğini göstermek için çok önemli bir tablodur. Hiçbir gazeteci arkadaşımın, bizi dinleyen hiçbir vatandaşımızın, hiçbir sosyal kuruluşun unutmaması gereken bir gerçekle karşı karşıyayız. Devletin bilgileri, devletin sahip olduğu bilgiler ana muhalefet partisiyle paylaşılmıyor. Kapılar kapanıyor. Böylesine bir tabloyu cumhuriyet tarihinde hiç görmedik.

‘Güven vermiyor’

Burası, enflasyon oranlarını açıklıyor. Bugün açıklanan rakamlar güven vermiyor. Enflasyon, burası güven vermediği için bir grup akademisyen de rakamlara bakıyorlar, bilgiler topluyor. Burası 3,51 hesaplıyor, onlar 9,51 hesaplıyor. Milyonlarca işçinin hakkını korumak, emeklinin hakkını, memurun hakkını korumak benim temel görevimdir. Eğer TÜİK, rakamları küçültüyorsa, memura daha az vereceğim, işçiye daha az vereceğim anlamına geliyor. Ben sessiz kalırsam, o zaman ben niye siyaset yapıyorum. Burayı gelişimin nedeni, milyonların hakkını savunmak. Bu verileri nereden aldınız diye soracaktık.

TÜİK bir devlet kurumu olmaktan çıkmıştır, bir saray kurumu haline dönüşmüştür. burası artık bir devletin kurumu değildir. TÜİK’te çalışan arkadaşlar hepinizin tabi olduğu devlet memuru kanunlarıdır. Şu binada oturanlar unutmasın, oturduğunuz binalar vatandaşın parasıyla ödediği vergilerdir. Onlar sizin hakkınızı ve hukukunuzu savunmuyorlar. Bu tablonun, cumhuriyet tarihinde önemli bir nokta olduğunun farkındayım. Devleti oluşturan kurumlar, talimatla görev yapıyorsa kendileri suçludur.”

CHP lideri, daha önce 15 Ekim’de Merkez Bankası’na gitmişti.