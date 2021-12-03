Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na: Ana muhalefetin genel başkanı mekan basmaya gitmez

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TÜİK’e gidip içeri alınmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için “Mekan bastı” ifadesini kullandı.
Kılıçdaroğlu, enflasyon verisinin açıklanmasının ardından, bugün saat 11:00’de kendisine randevu vermeyen TÜİK’in genel merkezine gitmişti. Ancak CHP lideri ve ekonomi kurmaylarına kapı açılmamıştı.
Soylu, Twitter paylaşımında “Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez” ifadesini kullandı.