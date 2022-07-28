Akşam Postası / 28 Temmuz 2022

Kredi kullanımına yeni kısıtlamalar bekleniyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) kredi kullanımına kısıtlama kararı eleştirilirken, Reuters’a konuşan uzmanlar yeni kısıtlamaların da yolda olduğunu söyledi.

AKP’li Sayan ‘racon’ turunda: ‘Kulüp satışı’ kavgasında silahlı poz

AKP’li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, uzun namlulu silah taşıyan kişilerle kent sokaklarında yürüdü. Sayan’ın bu pozu, Ağrıspor futbol kulübünün satışıyla ilgili çıkan kavgadan sonra verdiği belirtildi.

AKP il başkanına jandarmadan törenli karşılama

AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın, Çemişgezek Gedikler Jandarma Karakol Komutanlığı ziyaretinde törenle karşılandı. Tepki çeken görüntüler önce Çemişgezek Belediyesi’nin Facebook hesabından paylaşıldı, ardından silindi. CHP Tunceli Milletvekili Polat Şarafoğlu, töreni düzenleyen karakol komutanının görevden el çektirildiğini söyledi.

Bakan Varank, yazısını beğenmediği AKP’li yazara icra takibi başlattı

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinin yazarı Fuat Uğur, ‘elektrikli traktör’ toplantısında ‘bunu zaten üreten sanayicinin neden çağrılmadığını’ sorduğu için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın hakkında dava açtığını ve sonucunda haciz kararı çıkartarak 21 bin 650 lirayı tahsil etmek üzere icra takibi başlattığını yazdı.

AKP’li meclis üyesine üç işyerinde ‘kaçak su’ kullanmaktan ceza

AKP’li Mersin Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail Yerlikaya’nın üç farklı mahalledeki işyerlerinde kaçak su kullandığı tespit edildi. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) ekipleri, AKP’li meclis üyesine üç ayrı tutanakla 236 bin lira para cezası kesti.

Asgari ücrette artışın etkisi olmadı: Erdoğan’ın ‘görev onayı’ düşüşte

MetroPOLL Araştırma’nın temmuz verilerine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘görev yapış tarzını onaylayanların’ oranı hazirana göre yüzde 2,7 düştü.

‘Giden gitsin’in sonucu: Her gün yedi hekim yurt dışı için belge alıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hekimlere, “Giderlerse gitsinler” sözlerinin ve sağlık çalışanlarına saldırıların artmasının ardından Türk Tabipleri Birliği’nden (TTB) ‘yurt dışına gitmek için’ belge isteyen doktorların sayısı hızla artıyor. Her gün ortalama yedi hekim yurt dışına gitmek için belge alıyor.

Mersin’de HDP il başkanı dahil 20 kişi gözaltına alındı

HDP Mersin İl Başkanı Bedriye Kuş ve Akdeniz Belediyesi meclis üyesi dört kişinin aralarında bulunduğu 20 kişi ‘örgüt propagandası’ iddiasıyla gözaltına alındı.

‘Camileri yaktılar’ diyen Erdoğan’ı Diyanet de yalanladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Gezi eylemcileriyle ilgili “Camileri yaktılar” iddiasını CİMER’e soran CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır’a yanıt geldi.

5G’ye geç kalan Türkiye’de şimdi de fiber altyapı belirsizliği

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, ortak altyapı şirketine artık gerek kalmadığını söyledi. Diğer operatörlere yönelik kazı engelini de yorumlayan Önal, “Mükerrer yatırıma karşıyız” dedi.

Fenerbahçe’den ‘Putin’ tezahüratına: Kulübümüzü temsil etmiyor

Fenerbahçe, bazı taraftarların Ukraynalı Dinamo Kiev’le oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ismini kullanarak tezahürat atmasıyla ilgili açıklama yayınladı: “Kulubümüzü temsil etmeyen, kurumsal duruşunu hiçbir şekilde yansıtmayan bir söylem.”

CHP’den ‘Genel görüşmeye katılın’ çağrısı: Ümidimizi kesmiyoruz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sağlık çalışanlarının sorunlarının ele alınacağı toplantıya katılmama kararı alan HDP ve diğer partileri yeniden davet etti: “Ümidimizi kesmiyoruz. Biz pazartesi gününe kadar aklı selimin, vicdanına hâkim olacağını, bazı inatlaşmaların ve bazı boşa tedirginliklerin ortadan kalkacağını ve bu görüşmelerin yapılabileceğini ümit ediyoruz.”

ABD ekonomisi resesyona girdi

ABD Merkez Bankası (FED) yüksek enflasyonla mücadele için para politikasında agresif şekilde sıkılaşmaya giderken ABD ekonomisi ikinci çeyrekte de daraldı.

Bolu’daki ‘içme suyu’ zehirlenmesi: Üç gündür hastaneye başvuru yok

Bolu Valiliği, merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan etkilenerek hastanelere kaldırılan 141 kişiden 39’unun tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

Eski Mossad başkanı Yunan basınında: İsrail’le yakınlaşmayı isteyen Erdoğan’dı

İsrail’in istihbarat teşkilatı Mossad’ın eski başkanlarından ve ulusal meclisin eski üyelerinden Danny Yatom, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendini güçsüz hissettiğini ve tekrar başkan seçilemeyeceğinden endişe duyduğunu düşündüğünü söyledi.