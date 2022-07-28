AKP’li meclis üyesine üç işyerinde ‘kaçak su’ kullanmaktan ceza

AKP’li Mersin Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail Yerlikaya’nın üç farklı mahalledeki işyerlerinde kaçak su kullandığı tespit edildi. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) ekipleri, AKP’li meclis üyesine üç ayrı tutanakla 236 bin lira para cezası kesti.

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Birgün’den Abidin Yağmur’un haberine göre Yerlikaya’ya kaçak su cezası kesilmesine neden olan Akbelen Mahallesi’ndeki Granmer adlı işyerinde artezyen kuyusu açıldı ve çıkan su, herhangi bir abonelik olmadan usulsüz şekilde kullanıldı.

Kaçak su kullanımına konu olan diğer iki işyeriyse Mevlana Mahallesi’ndeki Yerlikaya İnşaat ve Şevket Sümer Mahallesi Okan Merzeci Bulvarı’ndaki Yerlikaya İnşaat. MESKİ tutanaklarına göre, bu iki işyerinde de artezyen kuyusundan, abone olmadan, usulsüz su kullanımı tespit edildi.

MESKİ ekipleri, üç işyerindeki kaçak su kullanımından dolayı AKP’li meclis üyesine toplam 236 bin lira para cezası kesti.