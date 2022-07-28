AKP il başkanına jandarmadan törenli karşılama

AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın, Çemişgezek Gedikler Jandarma Karakol Komutanlığı ziyaretinde törenle karşılandı. Tepki çeken görüntüler önce Çemişgezek Belediyesi’nin Facebook hesabından paylaşıldı, ardından silindi. CHP Tunceli Milletvekili Polat Şarafoğlu, töreni düzenleyen karakol komutanının görevden el çektirildiğini söyledi.

Fotoğraflar: Facebook/Çemişgezek Belediyesi

AKP Tunceli İl Başkanı Özaydın, beraberindeki AKP’lilerle gittiği Çemişgezek Gedikler Jandarma Karakol Komutanlığı’nda törenle karşılandı.

Tören kıtasını selamlayan AKP il başkanının fotoğrafları Çemişgezek Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Ama fotoğraf kısa bir süre sonra silindi.

Tepkiler üzerine konuşan Özaydın, ‘karakol komutanını beklemek için bir an durduğu esnada alınan bir görüntü’ olduğunu iddia etti.

Valilikten ‘Gereken yapıldı’ açıklaması

Tunceli Valiliği açıklamasında gerekli işlemlerin yapıldığı belirtilerek şunlar dendi: “27 Temmuz 2022 günü basına ve sosyal medya platformlarına yansıyan Çemişgezek İlçemiz Gedikler Jandarma Karakol Komutanlığı ziyareti görüntüleri ile ilgili olarak; konunun tüm yönleriyle araştırılması için valiliğimizce gerekli işlemler başlatılmıştır.”

CHP il başkanı: Karakol komutanı görevden el çektirildi

Sözcü’den Evren Demirdaş’a konuşan CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, şunları söyledi: “Yetkililerle görüşmemde karakol komutanının görevden el çektirilerek merkeze alındığı, o görüntülerin soruşturulması için bir heyet oluşturulup inceleneceği ve gereken idari işlemin yapılacağına dair bilgi aldım.”