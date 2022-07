Kılıçdaroğlu: Demokratik yollarla beyefendiyi emekli edeceğim

Ağrı’da yurttaşların yoğun ilgisiyle karşılanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı kast ederek “Tek bir yolumuz var. Demokratik yollarla beyefendiyi emekli edeceğim. Allah’ın izni ve sizin takdirinizle, emekli edeceğim” dedi.

Fotoğraflar: CHP

Kılıçdaroğlu, yoğun ilgiyle karşılandığı Ağrı’da meydanda kendisi için kurulan kürsüye güçlükle ulaştı. Yurttaşların bu sırada, ‘Adalet’ diye slogan attıkları duyuldu.

ANKA’nın aktardığına göre “Aslında buraya esnaf ziyaretine geldim. Size sözüm söz, buraya çok daha kalabalık bir CHP grubuyla geleceğim” diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

* Pek çok sorununuz var. Son 12 yıldır geliri düşen il Ağrı. İşsizliğin en yüksek olduğu il, Ağrı. 24 yaşın altında genç nüfusun en çok olduğu il yine Ağrı. Ama işsizlik, yoksulluk, geçinememe dramı var. Bütün bunları biliyorum. Size bir tek sözüm var. Oy verirseniz, iktidara taşırsanız göreceksiniz, Ağrı’yı da göreceksiniz, Kars’ı da göreceksiniz, Iğdır’ı da göreceksiniz.

* Bu ülke, bu insanlara benim sözüm var. Biz barışacağız, biz kucaklaşacağız. Biz helalleşeceğiz. Biz kul hakkı yemeyeceğiz. Biz herkesi kucaklayacağız. Hiçbir ayrım yapmadan herkesle beraber olacağız.

* Genç arkadaşlarım, derdinizi biliyorum. Hangi şartlarda işsiz kaldığınızı da çok iyi biliyorum. Atama bekleyen öğretmenlerimiz var, onları da çok iyi biliyorum. Hapishanede gencecik, fidan gibi evlatlarımız var. Onu da çok iyi biliyorum.

‘Saraylarda oturma merakım yok’

* (‘Adalet’ sloganlarının atılması üzerine) Adaleti sağlayacağım hiç endişe etmeyin. Benim saraylarda oturma merakım yoktur. Bunu herkesin çok iyi bilmesini isterim. Ben sizler gibi mütevazı yaşamak isterim. Sizlerin bir parçasıyım. Halkın bir parçasıyım. Benim saraylarda oturmak gibi bir merakım yok, saraylarda oturmayacağım. Bunun da sözünü veriyorum. Ağrı’da veriyorum sözünü.

‘Haksız yere eşi, çocuğu öldürülen anneyi de biliyorum’

* Doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi. Tamamı kucaklaşacak. Göreceksiniz. Haksız yere eşi, çocuğu öldürülen anneyi de biliyorum. Haksız yere, insanların katledildiğini de biliyorum. Haksız yere insanların tutuklanıp hapse atıldığını da biliyorum. Haksız yere efendim saraya niye yan baktın diye gece yarısı, sabaha karşı evlerinin kapısı kırılıp içeri girilen tabloları da çok iyi biliyorum. Bizim iktidarımızda sabahın köründe eğer kapınız çalınıyorsa bilin ki gelen polis değil, bilin ki gelen sütçü olacaktır.

21’inci yüzyılın Türkiye’sinde yaşıyoruz, ne doğru dürüst hastane var, ne de doğru dürüst doktor yok. Siz hastaları Erzurum’a sevk ediyorsunuz. Bunların da farkındayım. Sorunları biliyorum.

‘İran sınırına kadar olan bölgeyi tarım bölgesi ilan edeceğiz’

* Erzurum’dan başlayıp İran sınırına kadar olan bölgeyi tarım bölgesi ilan edeceğiz. Üretici bölgesi, hayvancılık bölgesi ilan edeceğiz. Bu bölgenin yönetimi sadece Türkiye’yi değil Orta Doğu ve Kafkasya’yı da besleyecek. Hiçbir çiftçinin zarar etmeyeceği bir modeli hayata geçireceğiz. Her çiftçi üretecek ama hiçbir çiftçi zarar etmeyecek.

* Ağrı’da şeker fabrikası var, biliyorum. Erciş’te şeker fabrikası var, biliyorum. Her bir fabrika bir kaledir, bunu biliyorum. Şeker fabrikalarını özelleştirdiler, 34 yıl sonra Türkiye şeker ithal etti. Bunu da biliyorum. Tek bir yolumuz var.

‘Kabahat Ağrılılarda değil, bizde’

* Ağrı’dan beklediğimiz oyu alamadık. Kabahat Ağrılılarda değil, bizde. Gelmedik, sofranıza oturmadık, çayınızı kahvenizi içmedik. Ankara’da oturduk, nutukları attık, dedik ki ‘Ağrı’dan niye bize oy çıkmıyor.’ Geleceğiz, oturacağız, konuşacağız, derdinizi dinleyeceğiz. Hatamız vardı bunların tamamını bitireceğiz. Benim tek bir amacım var, her evde, her mahallede, her şehirde huzur olsun.

* Buraya bir değil, onlarca fabrika yapılması lazım. İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır… Hiç endişe etmeyin, emin olun, sandık gelecek, büyük bir sabırla sandığı bekleyeceğiz. Söz veriyorum beraber o beyefendiyi emekli edeceğiz.