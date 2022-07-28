Hedef 11 yıldır tutmuyor: MB enflasyon tahminini 17 puandan fazla artırdı

Yılın üçüncü enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yıl sonu için enflasyon tahminlerini yüzde 60,4’e yükselttiklerini bildirdi.

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En son açıklanan raporda 2022 sonu için bu oran yüzde 42,8’di.

11 yıldır tutturulamıyor

27 Ocak’ta açıklanan ilk raporda bu oran yüzde 23,2’ydi. Nisandaki rapordaysa bu oran yüzde 42,8’e yükseltilmişti.

MB’nin orta vadeli enflasyon hedefi halen yüzde 5 seviyesinde. Ancak Merkez Bankası, enflasyonda hedefi (yüzde 6,5) en son 2010’de tutturmuştu. Kanunen görevi fiyat istikrarı olsa da 11 yıldır belirlediği seviyenin uzağında kalan MB, 2021’de de yüzde 5 hedefiyle başlamış, daha sonra tahminlerini sırasıyla yüzde 9,4, 12,2, 14,1 ve son olarak 18,4’e çıkarmıştı.

Kavcıoğlu: Yeni tedbirler alabiliriz

Enflasyon raporunu açıklayan MB Başkanı Kavcıoğlu, enflasyonun 2022 yıl sonunda yüzde 60,4 olarak gerçekleşeceği, 2023 yıl sonunda yüzde 19,2’ye geriledikten sonra 2024 sonunda yüzde yüzde 8,8 düzeyine geleceğinin tahmin edildiğini söyledi.

Bir önceki enflasyon beklentisi bu yıl sonu için yüzde 42,8, gelecek yıl sonu için yüzde 12,9 ve 2024 yılı sonu için yüzde 8,3 seviyesindeydi.

Kavcıoğlu, gıda enflasyon tahmini ise yüzde 49’dan yüzde 71,3’e yükselttikletini, petrol tahminini 102 dolardan 99,6 dolara çektiklerini açıkladı.

MB Başkanı “Tüm faizlerin politika faizine yakınsaması için adımlar atmaya devam edeceğiz. Liralaşma stratejmiz iyi gidiyor. Süreç içinde daha etkin kılmak için bazı tedbirler alabiliriz” dedi.