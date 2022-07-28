Zeytinliğe çimento fabrikası: ‘CHP ruhsat iptali için söz vermişti’

AYŞEGÜL KASAP

Muğla’da Menteşe Belediyesi’nin zeytinlik alana yapı ruhsatı vermesinden sonra başlayan çimento fabrikasının inşaatı devam ediyor. Nedeniyse belediyenin hala ruhsatı iptal etmemesi.

Oysa CHP Genel Merkezi, şikayetlerden sonra çimento fabrikasıyla ilgili hukuki süreçleri incelemiş ve belediyenin yapı ruhsatını iptal etmesine karar vermişti.

Belediye binasının önünde toplanan halk “(CHP Genel Başkan Yardımcısı) Ali Öztunç’un Muğla’ya geldiği ve bizlere söz verdiği 27 Mayıs’tan bu yana tam 61 gün geçti. Sözlerin tutulmasını ve yapı ruhsatının iptalini istiyoruz” dedi.

Görsel: Diken

Muğla’da Yatağan’a bağlı Deştin Mahallesi ve Menteşe’ye bağlı Bayır Mahallesi ortak sınırında, Tekağaç sırtı mevkiinde entegre çimento fabrikasının yapımı için izin verilen bölgenin etrafında yerleşim yerleri, bağ, bahçe, zeytinlik alanları, tarım alanları, dere ve baraj gibi su kaynakları var. Söz konusu bölge ayrıca tamamen orman alanında yer alıyor.

11 köyün ana geçim kaynağı bu orman. Yok olması durumunda köylülerde geçim sıkıntısı baş gösterecek. Ayrıca geçen yıl Marmaris yangınından sonra çam balı üretilen sadece bu bölge kaldı.

Belediye başkanı Bahattin Gümüş, yöre halkının tepkisinden sonra kendisini “Ben onaylamasam, bakanlık onaylayacaktı” sözleriyle savunmuştu.

Yıkımın tek dayanağı ruhsat

Şu an ortada ‘şaibeli’ bir ‘ÇED olumlu’ raporu var. Çünkü çimento firmasının ilk ÇED raporundan sonra Deştin köylüleri dava açmış ve dava sonucu bu rapor iptal edilmişti. Ama dava devam ederken firma isim değiştirip aynı raporu yeniymiş gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na onaylatmıştı.

Köylülerin ‘şaibeli’ ikinci ÇED’in iptali için açtığı dava Danıştay’da bekliyor. Ayrıca belediyenin verdiği yapı ruhsatının iptali için açılan dava da devam ediyor. Yani hukuki süreç işliyor.

Ama çimento firması Menteşe Belediyesi’nden aldığı yapı ruhsatına dayanarak yedi aydır bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Dayanağıysa yapı ruhsatı. Fabrika çalışmalarının ‘iş işten geçmeden’ bir an önce durması için bu ruhsatın iptal edilmesi gerekiyor.

Yöre halkı belediye binasının önünde

Belediye binası önünde toplanan yöre halkı yetkililerin iptal için hala neyi beklediğini sorguladı.

Yöre halkıyla beraber MUÇEP Menteşe Meclisi, Deştin Çevre Platformu ve Bayır Çevre Komitesi de belediye binasının önündeydi.

Yöre halkı ve çevre aktivistlerinin açıklaması şöyle:

“Yapı ruhsatının iptali doğrultusunda CHP Genel Merkezi’nin bir talimatı olduğunu biliyoruz. Bildiğimiz kadarıyla CHP Genel Merkezi bir ay süreyle Menteşe Belediyesi’nin çimentocu firmaya verdiği yapı ruhsatıyla ilgili bütün hukuki süreçleri incelemiş ve yapı ruhsatının iptal edilmesi gerektiğine karar vermiştir. Bu karar Menteşe Belediye başkanına da iletilmiştir.

Anlayamadığımız yapı ruhsatının iptali konusunda bütün hukuki süreçler incelendikten sonra verilen ‘Yapı ruhsatı iptal edilmelidir’ kararına Menteşe Belediyesi tarafından neden uyulmadığıdır. CHP Genel Merkezi başta hukuki olmak üzere her türlü desteği vermiş ve vermeye de hazır olduğunu söylemişken belediye daha neyi beklemektedir?

Ali Öztunç’un Muğla’ya geldiği ve bizlere söz verdiği 27 Mayıs’tan bu yana tam 61 gün geçmiştir. Bizlere verilen sözlerin tutulmasını ve yapı ruhsatının iptalini istiyoruz.

Çimento yıkım projesine karşı 11 Nisan’da Bayır’da başladığımız çadır nöbetinin 109’inci günündeyiz. Yaşam alanlarımıza sahip çıkmak için direnişimizi çimento yıkım projesini durdurana kadar devam edeceğiz.

Sesimizin uzaktan duyulmadığını düşünerek bir kez daha Menteşe Belediyesi önünden belediye başkanımıza sesleniyoruz. Çimento yıkım projesine verilen yapı ruhsatı derhal iptal edilmeli ve bizlere verilen sözler tutulmalıdır.

Menteşe Belediyesi tarafından sesimiz duyulana kadar belediye önüne gelmeye devam edeceğiz.

Çimento yıkım projesi Muğla’mız için bir felaket projesidir ve derhal durdurulmalıdır.

Çimentocu şirket, Muğla’yı Terk Et!

Deştin çayı özgür akacak, Muğla cennet kalacaktır!”