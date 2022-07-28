‘Güçlü’ dolar küresel çapta hasara yol açıyor

ABD’de yükselen enflasyona karşı ABD Merkez Bankası (FED) bir süredir faiz artırıyor. Yüzde 2,5’e çıkan faiz doların değerini korurken resesyon tehlikeleri saçıyor. Bu, küresel çapta hasara neden oluyor.

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Dolar, bazı göstergelere göre şu an tüm zamanların en yüksek seviyesinde.

Bloomberg ajansının analizine göre FED’in faiz artırımı küresel çapta sorunlara yol açıyor. Dünya ticaretinde 28,5 trilyon doların neredeyse yüzde 40’ı dolara endeksi ürünlerden geliyor. Ticaretin para birimi doların güçlenmesiyle gıda ithalatındaki maliyetler artıyor ve dünyanın büyük bölümünde yoksulluk derinleşiyor. Bu, hisse ve tahvil yatırımcıları üzerinde de baskı oluşturuyor.

Singapur’daki Mizuho Bank’ın ekonomi ve strateji başkanı olan Vishnu Varathan, “Nereye bakarsanız bakın doların başka bir alternatifi yok ve sonuç olarak ekonomiler, diğer para birimleri ve şirket kazançları, her şey alt üst oluyor” dedi.

Bu olumsuzluk en çok da gelişmekte olan ülkeleri etkiliyor. Doların güçlenmesiyle Hindistan rupisi, Şili pesosu ve Sri Lanka rupisi, merkez bankalarının düşüşü yavaşlatma çabalarına rağmen bu yıl rekor düşüşler kaydetti. Ayrıca, doların güçlenmesi, petrol gibi hammaddeyle uğraşan şirketlerin kazancını artırsa da şirketlerin genelini de kötü etkiliyor.

Rusya-Ukrayna savaşını, pandemiyi, avrodaki düşüşü ve Çin’deki belirsizlikleri de dikkate alınca hasar daha büyük boyutlara ulaşıyor.

Ekonomistler, güçlü dolarla baş etmenin neredeyse imkansız olduğu bu dönemde merkez bankalarının faizleri artırmaktan başka seçeneği olmadığını söylüyor.

Uzmanlara göre, fiyat baskılarını azaltmak için Fed’in, ekonominin iyileşmeye başladığı dönemde acilen faizleri indirmesi gerekecek.