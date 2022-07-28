UEFA’dan Fenerbahçe’ye ‘Putin’ tezahüratından dolayı disiplin soruşturması

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), dün oynanan Fenerbahçe-Dinamo Kiev Şampiyonlar Ligi maçında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in isminin tezahürat olarak kullanılmasıyla ilgili disiplin soruşturması başlattı.
Dün akşam UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci eleme turu rövanş maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’le Ülker Stadyumu’nda karşılaşan Fenerbahçe 2-1 yenilerek elenmişti.
Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde beşinci ay biterken maçta Dinamo Kiev’in ilk golü sonrası Fenerbahçe tribünleri ‘Vladimir Putin’ diye tezahürat etmişti.
Tezahürat büyük tepki toplamış, Ukrayna’nın Ankara büyükelçisi Vasil Bodnar da olay nedeniyle derin bir üzüntü duyduğunu söylemişti.
Fenerbahçe’nin açıklamasında ‘tezahüratın kulübü temsil etmediği, kulübe sorumluluk atfedilmesinin adil ve hakkaniyetli bir yaklaşım olmadığı’ yazılmıştı.
UEFA, internet sitesinin ‘disiplin’ başlığının altında konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.
Açıklamada taraftarların ‘uygunsuz davranışları! gerekçesiyle disiplin soruşturması başlatıldığı yazıldı.