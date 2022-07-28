Dinamo Kiev maçında Fenerbahçe tribününden yükselen Putin tezahüratına Ukrayna’dan tepki

Bazı Fenerbahçe taraftarlarının, Ukraynalı Dinamo Kiev’le oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ismini kullanarak tezahürat etmesine Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar tepki gösterdi.

Dün akşam UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci eleme turu rövanş maçında Dinamo Kiev’le Ülker Stadyumu’nda karşılaşan Fenerbahçe 2-1 yenilerek elenmişti.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde beşinci ay biterken maçta Dinamo Kiev’in ilk golü sonrası Fenerbahçe tribünlerinden ‘Vladimir Putin’ diye slogan atmıştı.

Büyükelçi Bodnar olay nedeniyle derin bir üzüntü duyduğunu belirterek şunları söyledi: “Bilinçli olarak Ukraynalıları öldüren ve ülkemizi yıkan Rus katile destek olmayı asla anlayamıyoruz. Türkiye’de çok sevilen futbolun bile sınırları vardır.”