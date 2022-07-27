Fenerbahçe tribünlerinden Ukraynalı Dinamo Kiev’le oynanan maçta ‘Putin’ tezahüratı

Fenerbahçe taraftarı, Ukraynalı Dinamo Kiev’le oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ismiyle tezahürat attı.
Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci eleme turu rövanş maçında Dinamo Kiev’le Ülker Stadyumu’nda karşılaşan Fenerbahçe 2-1 yenilerek elendi.
Gazeteci Batu Bozkürk’ün Twitter’dan aktardığına göre maçta Dinamo Kiev’in ilk golü sonrası Fenerbahçe tribünlerinden ‘Vladimir Putin’ diye slogan atıldı.
Rusya’nın 24 Şubat’ta üç yönden başlattığı Ukrayna işgali beş ayı geride bıraktı.