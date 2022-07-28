Fenerbahçe’den ‘Putin’ tezahüratına: Kulübümüzü temsil etmiyor

Fenerbahçe, bazı taraftarların Ukraynalı Dinamo Kiev’le oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ismini kullanarak tezahürat atmasıyla ilgili açıklama yayınladı: “Kulubümüzü temsil etmeyen, kurumsal duruşunu hiçbir şekilde yansıtmayan bir söylem.”

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Dün akşam UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci eleme turu rövanş maçında Dinamo Kiev’le Ülker Stadyumu’nda karşılaşan Fenerbahçe 2-1 yenilerek elenmişti.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde beşinci ay biterken maçta Dinamo Kiev’in ilk golü sonrası Fenerbahçe tribünleri ‘Vladimir Putin’ diye tezahürat etmişti.

Tezahürat büyük tepki toplamış, Ukrayna’nın Ankara büyükelçisi Vasil Bodnar da olay nedeniyle derin bir üzüntü duyduğunu söylemişti.

Fenerbahçe’nin bugün yayınlanan açıklamasında kulübün ‘savaş sürecinin başlangıcı 24 Şubat 2022’de bu sürece dair tepki veren ilk kulüp olduğu’ yazıldı.

Açıklamada şöyle dendi: “Tüm resmi mecralarımız aracılığı ile dile getirdiğimiz mesajımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz: Savaş; yüreklilik değil, korkaklıktır! #SavaşaHayır. Ayrıca bu hassasiyetimizin en büyük örneklerinden bir diğeri de; Ukrayna’da barışa dikkat çekmek ve maddi-manevi katkı sağlamak amacıyla ‘Barış İçin Futbol’ diyerek Shakhtar Donetsk ile nisan ayında sahamızda oynadığımız dostluk maçı ve Shakhtar Donetsk takımını her konuda yanlarında olarak günler boyunca ülkemizde ağırlamamızdır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu konudaki duruşumuz ve sürecin ilk gününden itibaren tavrımız tüm kamuoyunun malumudur.”

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında söz konusu tezahüratın Dinamo Kiev oyuncularının ilk gol sonrası ‘abartılı hareketler’in tribünlerin bir bölümünü ‘galeyana getirmesi’ sonucu atıldığı öne sürüldü.

Tezahüratların 20 saniye sürdüğü iddia edilerek “Sebebi her ne olursa olsun tribünlerimizin bir bölümünden yükselen reaksiyonu Fenerbahçe Spor Kulübü olarak kesinlikle kabul etmiyoruz” dendi.

‘Kulübümüze sorumluluk atfedilmesi adil ve hakkaniyetli bir yaklaşım değil’

Açıklamada şöyle devam edildi: “Kulübümüzün duruşunu ve değerlerini asla temsil etmeyen bu söylemin, tüm taraftarımıza mal edilmesi ve kulübümüze sorumluluk atfedilmesi de adil ve hakkaniyetli bir yaklaşım değildir.

Geldiğimiz noktada; bu konu üzerinden hem ülkemizin hem de kulübümüzün töhmet altında bırakılmasını, yanlış anlaşılmaya sebep olacak şekilde gündem yapılmaya çalışılmasını ve konunun siyasetle ilişkilendirilmesini kınıyoruz. Bu gündem vesilesiyle Fenerbahçe Spor Kulübü olarak spor ve siyasetin birbirinden her zaman ayrı tutulması gerektiği noktasındaki duruşumuzu bir kez daha tüm kamuoyuna hatırlatıyoruz.”