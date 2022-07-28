‘Giden gitsin’in sonucu: Her gün yedi hekim yurt dışı için belge alıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hekimlere, “Giderlerse gitsinler” sözlerinin ve sağlık çalışanlarına saldırıların artmasının ardından Türk Tabipleri Birliği’nden (TTB) ‘yurt dışına gitmek için’ belge isteyen doktorların sayısı hızla artıyor. Her gün ortalama yedi hekim yurt dışına gitmek için belge alıyor.

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Hekimler, özellikle pandemi döneminde ağır şartlarda çalışmalarına rağmen ücretlerine herhangi bir iyileştirmenin yapılmadığını ve yurt dışına çıkmak zorunda kaldıklarını söyleyerek iktidara yüklenmiş, Erdoğan’sa oralı olmayıp “Giderlerse gitsinler” diye çıkışmıştı.

Erdoğan’ın bu söyleminin ve sorunlara duyarsız kalmasının ardından, bu yılın ilk altı ayı itibariyle yurt dışına gitmek için başvuran hekim sayısı fırladı.

Birgün’den Sibel Bahçetepe’nin haberine göre yaklaşık 1200’ü aşkın hekimin yurt dışına gitmek için TTB’den belge almak için başvurduğu, yıl sonunda bu rakamın 3 binleri bulabileceği belirtildi.

Önceki yıllarda daha çok asistan ve pratisyen hekimlerin gitmek için belge almak istediği kaydedilirken, bu yıl uzman ve akademisyenlerin de başvurularının artması dikkat çekti. Önümüzdeki yıllarda cerrahi, iç hastalıkları, çocuk sağlığı, anestezi, radyoloji, göz hastalıkları gibi branşlarda hekim eksikliği oluşabilir.

2002’de yurt dışına gitmek için belge isteyen hekim sayısı 59’ken bu sayı Aralık 2021’de 1405’e çıkmıştı.