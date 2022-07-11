Bakan Koca, Hekimsen’in dört önerisinden sadece birini ‘gördü’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası’nın (Hekimsen) sağlıkta şiddetle ilgili dört önerisinden sadece birini Twitter üzerinden sitem ederek cevapladı.

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Konya Şehir Hastanesi’nde görevli Dr. Ekrem Karakaya, hastanede bir hasta yakını tarafından öldürülmüş, meslektaşları sağlıkta şiddeti protesto etmek için tüm Türkiye’de eylemler düzenlemiş ve Türk Tabipleri Birliği 7- 8 Temmuz’da iş bırakma kararı almıştı. Bakan Koca gittiği cenazede protesto edilmişti.

Hekimsen, sağlıkta şiddetle ilgili ‘acil önlem’ önerilerini internet sitesindeki duyuruda şöyle sıraladı:

Sağlık kurumlarına girişlerde metal detektörü vb uygulamalarla delici kesici ve namlulu ateşli silah, elektromanyetik veya biber gazı gibi silahların girişine engel olunması.

Sağlık kurumlarına bu tür silahlarla girenlerin veya girmeye çalışanların tutuklu yargılanıp hapis cezasına çarptırılması.

Sağlıkta şiddetten hapis cezası alan ya da şiddetten sanık olan insanların yalnızca hastanelerin mahkum koğuşlarından sağlık hizmeti almaları, acil servis dahil kırmızı triyaj dışında hiçbir sağlık kurumuna girmelerinin engellenmesi, ancak bir kurul raporuyla bu durumun kaldırılması.

Hekimlerden isteyenlere diğer birçok devlet personeline yapıldığı gibi çok düşük vergilerle silah ruhsatı verilmesi, elektromanyetik silahların sağlık kurumlarında yaygınlaştırılması, ASM’lerde de asgari elektromanyetik silahlı güvenlik görevlisi istihdamının sağlanması.

Sendika özellikle ilk iki maddenin ‘elzem olarak çözülmesi gerektiğini’ kaydetti.

Hekimsen ayrıca özlük haklarıyla ilgili önerileri de şöyle yazdı:

Hekimlerin Ek gösterge ve maaş tazminatlarının asgari dünya standartlarında olduğu gibi diğer bir sağlık çalışanının asgari üç katı, asgari ücretin de yedi katından az olmamasının sağlanması.

Emekli hekimlerin gelirlerinin uygun düzeye getirilmesi.

Bakan, vurgulanan maddeleri görmedi

Bakan Koca’ysa sadece hekimlere silah ruhsatı verilmesiyle ilgili öneriyi Twitter hesabı üzerinden şöyle cevapladı: “Hekimler adına hareket ettiğini ileri süren bir yapı, bugün yayınladığı bildiride, hekimlere ruhsatlı silah verilmesini talep etti. Şiddet olaylarını lanetleyen milyonlar ile hekimleri arasına silahın girmesi nasıl düşünülebilir? Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?

Bu vesileyle halkımıza hatırlatmak isterim: Dr. Ekrem Karakaya cinayeti yürekleri yaktı. Şiddet eğiliminin nelere yol açabileceği görüldü. Sağlıkta şiddetin nedenlerinde bilinçsiz beklenti, ortamın stresi ağırlıkta. Hekime güveni esas alın. Hekim elinden gelenin en iyisini yapar.”