RTÜK’ten görevi başında öldürülen doktorla ilgili haberlere yayın yasağı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Dr. Ekrem Karakaya’nın Konya’da görev yaptığı hastanede öldürülmesiyle ilgili haberlere yayın yasağı getirdi.

Konya Şehir Hastanesi’nde meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin Konya 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 2022/2828 sayılı kararı ile yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyaya, olaya ilişkin haberlere yönelik yayın yasağı kararı getirilmiştir. pic.twitter.com/Vwo73xgHpM — RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU (@rtukkurumsal) July 6, 2022

Konya’da görev yaptığı şehir hastanesinde bir hasta yakınının silahlı saldırısına uğrayan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya yaşamını yitirmişti.

Olay sonrası meslek örgütleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya istifa çağrısı yapıp 7-8 Temmuz’da iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurdu.

Yetkililerden gelen ilk önlemse olaya dair yayın yasağı getirmek oldu.

RTÜK’ten yapılan açıklama şöyle: ”Konya Şehir Hastanesi’nde meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin Konya 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 2022/2828 sayılı kararı ile yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyaya, olaya ilişkin haberlere yönelik yayın yasağı kararı getirilmiştir.”