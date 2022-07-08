İmam, vaazında greve giden hekimleri hedef aldı: Sen olsan öldürmez misin?

Sosyal medyada bir imamın greve giden hekimleri “Sen olsan öldürmez misin” diyerek hedef aldığı video tepki yarattı.

Görsel: Twitter

Konya’da şehir hastanesinde görevli kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya iki gün önce bir hasta yakınının silahlı saldırısı sonucu ölmüştü.

Cinayet ülke çapında büyük bir tepkiyle karşılanırken hekimler iki günlük greve gittiklerini duyurmuştu. İstanbul’daki protestolarda polis hekimlere saldırarak müdahale etmişti.

Bugün Twitter’da dolaşıma giren videoda Konya’da olduğu iddia edilen bir cami imamının cuma vaazı sırasında greve giden doktorları hedef aldığı duyuluyor: “Sen vardın hastaneden boş döndün. İğne yapılacak, oğlun ölecek elinde. Doktor da dedi, ‘git bugün grevdeyiz’. Öldürmez misin sen? Dövmez misin? Sövmez misin?”

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Bir hekim arkadaşımızın mesajı üzerinden bu videoya ulaştık. Şu rezaleti paylaşın ki herkes duysun. Hekimlere karşı bu öfke neden? Camilerde toplumu kışkırtma çabalarınız neden? pic.twitter.com/Wsi2vywnpb — TIP DÜNYASI (@tip_dunyasi) July 8, 2022

İmam ‘hastanede iğne yapılacak kimsenin bulunamayacağını’ iddia etse de hekimler son iki günkü de dahil olmak üzere grevlerde bu gibi durumlar için acil servisleri protestolara dahil etmiyor. Söz konusu argüman sık sık iktidar yanlısı medya tarafından da dillendirilerek grevler hedef alınıyor.