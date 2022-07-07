Doktor Ekrem Karakaya’nın cenazesinde Bakan Koca’ya protesto

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya’da öldürülen doktorun memleketi Kayseri’deki cenazesinde protesto edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dr. Ekrem Karakaya’nın cenazesinde yuhalandı!



Dün katledilen doktor Ekrem Karakaya Kayseri’nin Develi ilçesinde defnediliyor. Cenazeye gelen Fahrettin Koca sağlık çalışanları ve halk tarafından protesto ediliyor.#ÖLDÜRÜLDÜ #İstifaet pic.twitter.com/bObLFKWBhf — Umut-Sen Ankara (@umutsen_ankara) July 7, 2022

Konya’da görev yaptığı şehir hastanesinde dün bir hasta yakınının silahlı saldırısına uğrayan kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya yaşamını yitirmişti.

Bu cinayetin ardından sağlık meslek örgütleri ülke genelinde iki gün (7-8 Temmuz’da) iş bırakma eylemi yapılacağını duyurdu. Sağlık çalışanları bugün yüzlerce merkezde eylem düzenlendi. İstanbul’daysa doktorlara polis müdahalesi vardı.

Diğer yandan Karakaya’nın memleketi Kayseri’deki cenaze törenine katılan Koca protesto edildi.

Kalabalık Koca’yı yuhalayıp alkışlarla protesto ederken, bir kişinin “Yazıklar olsun size” diye bağırdığı duyuldu.