Valiye göre doktor Karakaya’nın öldürülmesi ‘sağlıkta şiddet’ değil

Gaziantep Valisi Davut Gül, kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya’nın hasta yakını tarafından öldürülmesinin ‘sağlıkta şiddet’ ile açıklanamayacağını iddia etti: “Sağlıkta şiddetin ortadan kalkması için alınabilecek tedbirler olmakla birlikte bu olayı sağlıkta şiddet gibi açıklayamayız.”

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Konya’da görev yaptığı şehir hastanesinde bir hasta yakınının silahlı saldırısına uğrayan Dr. Karakaya yaşamını yitirmişti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ise cinayete ilişkin yayın yasağı getirmişti.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), doktor Karakaya’nın öldürülmesinin ardından 7-8 Temmuz’da ülke genelinde iş bırakma eylemi yapılacağını duyurmuştu.

Valiye göre cinayet ‘sağlıkta şiddet’le açıklanamaz

Gaziantep Valisi Davut Gül’se buna ilişkin sosyal medya hesabından tepki çeken bir mesaj paylaştı.

Gül, söz konusu cinayetin ‘sağlıkta şiddet’ olmadığını iddia etti: “Bugün bir hekimimiz menfur bir saldırıyla hayatını kaybetti. Nereden baksanız acı bir olay ama daha acı olanı, herkesin mevzi kazanma derdinde olması! Sağlıkta şiddetin ortadan kalkması için alınabilecek tedbirler olmakla birlikte bu olayı sağlıkta şiddet gibi açıklayamayız.”