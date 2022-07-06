TTB, görevi başında vurulan doktorun ardından 7-8 Temmuz’da iş bırakıyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Dr. Ekrem Karakaya’nın Konya’da görev yaptığı hastanede öldürülmesinin ardından 7-8 Temmuz’da ülke genelinde iş bırakma eylemi yapılacağını duyurdu.

Konya’da görev yaptığı şehir hastanesinde bir hasta yakınının silahlı saldırısına uğrayan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya yaşamını yitirmişti.

TTB, ülke genelinde 7-8 Temmuz’da iş bırakma eylemi yapılacağını duyurdu.

Hekim-Sen tarafından yapılan açıklamada “Sendikamız tüm Türkiye’de iki Gün (7 Temmuz – 8 Temmuz 2022) eylem kararı almıştır. Bayram sonrası için yapılacaklar hakkında paydaşlarımızla görüşülecektir” denildi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ise yarın hizmet üretmeyip tüm sağlık kurumlarının önünde eylem yapacaklarını duyurdu. SES Genel Merkezi’nden yapılan açıklama şöyle: “Öfkeliyiz! Sağlıkta şiddete karşı tüm Türkiye’de ayaktayız! Yarın hizmet üretmek yerine tüm sağlık kurumları önünde protesto eylemleri gerçekleştiriyoruz. Yaşatmak için yaşamak istiyoruz”.