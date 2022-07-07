Meslektaşları öldürülen avukatlar da boykotta: TBB’nin çağrısıyla eylemler

İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat Servet Bakırtaş cinayetinin ardından barolar Türkiye genelinde boykota çağırdı. Avukatlar bugün ve yarın (7-8 Temmuz’da) duruşmalara girmeyecek ve farklı illerde protestolar düzenlenecek.

Fotoğraf: Twitter

İstanbul Bakırköy’de Abdullah Türkoğlu, tabancayla yaraladığı kişinin ailesi tarafından açılan tazminat davasının geri çekilmemesi üzerine önce davanın avukatı Servet Bakırtaş’ı bürosunda öldürdü. Saldırgan daha sonra Büyükçekmece’deki işyerinde kendisine dava açan Öznur Tufan’ı silahla vurarak öldürdü. Saldırgan, Öznur Tufan’ı öldürdüğü Büyükçekmece’de yakalandı.

Cinayetin ardından TBB’den dün şu açıklama geldi: “Türkiye Barolar Birliği olarak avukata yönelik şiddet olaylarının araştırılması amacıyla Meclis araştırma komisyonu kurularak elde edilecek veriler doğrultusunda şiddet olaylarının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması talebimizi 5 Nisan Avukatlar Günü’nde Meclis çatısı altında reddeden irade bugün meslektaşımızın yaşamını kaybetmesinde sorumluluk sahibidir. Avukatlık mesleğinin itibarını zedeleyen uygulamaların, kolluk kuvvetleri de dahil olmak üzere meslektaşlarımıza yönelik sistematik saldırılar karşısındaki duyarsızlığın ve nihayetinde yaşanan cezasızlık politikalarının mimarları bu katliamda pay sahibidir.”

Bir Meslektaşımızın Daha Katledilmesinin Acısını Yaşarken

Sorumlunun Tek Bir Kişi Olmadığını Bir Kez Daha Haykırıyoruz



👉 https://t.co/sI6WJlM0tV pic.twitter.com/G30cuLnNZ3 — Türkiye Barolar Birliği (@barolar) July 6, 2022

İstanbul’da avukatlar Bakırköy Adliyesi’nde toplanarak eylem yaptı. Eyleme TBB Başkanı Erinç Sağkan, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, CHP ve HDP milletvekilleri de katıldı.

Sağkan, adliye önünde şunları söyledi: “Toplumun her kesiminde şiddetin en üst seviyeye vardığı bir zaman dilimindeyiz. Son dönemde bu şiddet artarak diplomalı profesyonellere yöneliyor.”