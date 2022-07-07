Öldürülen meslektaşları için yürümek isteyen doktorlara polis müdahalesi

Dr. Ekrem Karakaya’nın görevi başında öldürülmesi üzerine İstanbul Çapa’da yürümek isteyen doktorlara polis müdahale etti.

#ÖldükBİZ Çapa Tıp Fakültesi önündeki açıklama ve eylemimize bekliyoruz… pic.twitter.com/GxnYx8ZLmP — İstanbul Tabip Odası (@istabip) July 7, 2022

Konya’da görev yaptığı şehir hastanesinde dün bir hasta yakınının silahlı saldırısına uğrayan kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya yaşamını yitirmişti.

İstanbul’da tabip odasının çağrısıyla bugün saat 09:00’da hastanelerde toplanıldı. Saygı duruşundan sonra 15 dakika sessiz oturma eylemi yapıldı.

Daha sonra saat 12:30’da İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesi girişinde bir araya gelen hekim ve sağlık çalışanları oradan Çemberlitaş’daki İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne yürümek istedi. Ancak polis sağlık çalışanlarına biber gazıyla saldırdı.

Doktorlar, biber gazından etkilenen bir polis memuruna da müdahale etti.