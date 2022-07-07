Kılıçdaroğlu, ‘şiddetle mücadele kanunu’ için Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis’i Konya’da hasta yakını tarafından öldürülen doktor ve müvekkilinin davacı olduğu kişi tarafından öldürülen avukatın adını taşıyan ‘şiddetle mücadele kanunu’ için olağanüstü toplantıya çağırdı.

Fotoğraflar: Reuters-Twitter-Diken

Konya’da görevli şehir hastanesinde bir hasta yakınının silahlı saldırısına uğrayan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya öldüğü gün İstanbul Bakırköy’de de avukat Servet Bakırtaş, müvekkilinin husumetlisi tarafından öldürülmüştü.

Söz konusu cinayetlerin ardından meslek örgütleri Türk Tabipler Birliği (TTB) ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) öldürülen meslektaşları için protesto eylemleri düzenleyerek, iki gün iş bırakma kararı aldı.

‘Bakırtaş-Karakaya Şiddeti Önleme Kanunu’nu çıkartalım’

Kılıçdaroğlu, Meclis’i toplantıya çağırdığı tweet’inde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ‘üzgün görünme talebi’ni de hatırlattı.

CHP lideri şunları yazdı: “Şiddetle mücadele kanununu çıkarmak üzere, yüce Meclis’imizi olağanüstü toplantıya davet ediyorum. ‘Üzgün görünmek’ yerine, eğer gerçekten üzgünseniz, gelin bu meseleyi derhal halledelim. Bakırtaş-Karakaya Şiddeti Önleme Kanunu’nu çıkartalım. Hemen!”

Şiddetle mücadele kanununu çıkarmak üzere, yüce Meclisimizi olağanüstü toplantıya davet ediyorum. “Üzgün görünmek” yerine, eğer gerçekten üzgünseniz, gelin bu meseleyi derhal halledelim. Bakırtaş-Karakaya Şiddeti Önleme Kanunu'nu çıkartalım. Hemen! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 7, 2022

Koca’dan Kılıçdaroğlu’na: Üzgün görünün

Kılıçdaroğlu, dün Twitter hesabından Dr. Karakaya’nın öldürülmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Bakan Koca’ya tepki göstermişti.

Kılıçdaroğlu’nun tepkisine yanıt veren Koca, CHP liderinden ‘üzgün görünmesini’ istemişti: “Bir hekimin katledilmesi karşısında zerre kadar üzüntü içermeyen şu sözleri milletimizin vicdanına havale ediyorum. Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey. Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?”

Bakanın bu yanıtı büyük tepki çekmişti.