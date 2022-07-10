Greve giden hekimlere hakaret eden Melih Gökçek hakkında suç duyurusu

Hekim ve Sağlık Çalışanları Birliği Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (Hekim Birliği), Dr. Ekrem Karakaya’nın görevi başında silahla öldürülmesinden sonra ‘tehdit, hakaret ve hedef gösterme içerikli paylaşım yaptığı’ gerekçesiyle eski Ankara Büyükşehir Belediye başkanı Melih Gökçek dahil bir grup kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fotoğraf: DHA

Konya’da şehir hastanesinde görevli kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya dört gün önce bir hasta yakınının silahlı saldırısı sonucu öldürülmüştü. Cinayet ülke çapında büyük bir tepkiyle karşılanırken hekimler iki günlük greve gittiklerini duyurmuştu. İstanbul’daki protestolarda polis hekimlere saldırarak müdahale etmişti.

Karardan sonra özellikle sosyal medyada greve ve doktorlara ‘tehdit, hakaret ve hedef gösterme’ içerikli paylaşımlar dolaşıma girdi.

Söz konusu paylaşımlar hakkında suç duyurusu Gökçek’in hesabı da etiketlenerek Hekimler Birliği’nin Twitter hesabından şöyle paylaşıldı: “Hukuk birimimizce hekimlik aleyhine olduğu düşünülen durumlarda itiraz; tehdit, hakaret, hedef gösterme gibi durumlarda ise şikayet başvuruları yapılmaktadır. Artık hiç bir hekim yalnız değildir Hekim Birliği her zaman hekimlerin yanındadır.”

Gökçek dün, marttaki doktor grevinde sağlıkçıları yasal işlemle tehdit eden başhekimin videosunu paylaşarak şunları yazmıştı: “Sevgili başhekim seni yürekten kutluyoruz. Görevini yapmayan doktor seni vatan haini olarak görüyoruz, seni istemiyoruz. Hastaneden defol git, nerede ne yapacaksan yap. Katılıyor musunuz tweet alemi?”

Hekimler sonuncusu da dahil olmak üzere grevlerde acil servisleri protestolara dahil etmiyor. ‘Hastalara bakılmadığı’ iddiası sık sık iktidar yanlısı medya tarafından da dillendirilerek grevler hedef alınıyor.