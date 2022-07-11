Fahrettin Koca’dan doktorları hedef gösteren imam hakkında açıklama  

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, meslektaşlarının görev başında öldürülmesinin ardından iki günlük grev kararı aldıkları için hekimleri hedef gösteren imam hakkında konuştu: “Konya’daki imam hakkında gereğinin yapıldığı konusunda şüphe duyarsak biz devreye gireriz.”

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Konya Şehir Hastanesi’nde görev yapan Dr. Ekrem Karakaya, hastanede bir hasta yakını tarafından katledilmiş, meslektaşları sağlıkta şiddeti protesto etmek için tüm Türkiye’de eylemler düzenlemiş ve Türk Tabipleri Birliği 7- 8 Temmuz’da iş bırakma kararı almıştı. Bakan Koca gittiği cenazede protesto edilmişti.

Karakaya’nın öldürülmesinin ardından sosyal medyaya yansıyan video büyük tepki çekmiş, söz konusu videoda vaaz veren bir cami imamının, sağlıkta şiddete karşı iş bırakan sağlık çalışanlarını hedef alarak “Sen vardın hastaneden boş döndün. Öldürmez misin, dövmez misin, sövmez misin” sözlerini sarf ettiği görülmüştü. Diyanet, valilik ve başsavcılık soruşturma başlattıklarını duyurmuştu.

Sağlık Bakanı Koca, imamın tutumuna ilişkin Habertürk yazarı Fatih Altaylı’ya konuştu.

“Bence soruşturma yürürken hemen açığa alınması gerekir” diyen Koca, Altaylı’nın “Bu çok açık bir şekilde toplumda kin ve düşmanlığı tahrik suçu. Toplumun bir kesimini hedef gösterme suçu. Müfettişe değil, savcılığa şikayet etmek gerekmez mi? Bakanlığınızın müdahil olması gerekmez mi?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Fatih Bey, Konya’da şehit edilen doktor kardeşimiz bir kahraman. Sekiz çocuklu, fakir bir ailenin evladı. Bin bir zorlukla yetiştirilmiş bir hekim. Ailesini ziyaret ettim. Hekime yönelik şiddetin acısını en derin şekilde yaşıyoruz, görüyoruz. Bu konularda en ufak bir şüpheniz olmasın. Dediğim gibi ben soruşturmanın açığa alınarak sürdürülmesinden yanayım. Savcılığa bakanlık olarak suç duyurusunda bulunma konusunu gidişata göre değerlendireceğim. Yani gereğinin yapıldığı konusunda şüphe duyarsak biz devreye gireriz.”