AKP’li Sayan ‘racon’ turunda: ‘Kulüp satışı’ kavgasında silahlı poz

AKP’li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, uzun namlulu silah taşıyan kişilerle kent sokaklarında yürüdü. Sayan’ın bu pozu, Ağrıspor futbol kulübünün satışıyla ilgili çıkan kavgadan sonra verdiği belirtildi.

Fotoğraf: Twitter-AA

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığı iddiaya göre Sayan ve yakınlarıyla Yıldırım ailesi arasında Ağrıspor’un satışı nedeniyle kavga çıktı.

Sayan, kavgada bazı yakınlarının darp edilmesi nedeniyle şikayetçi olurken, uzun namlulu silah taşıyan koruma ve yakınlarıyla birlikte kent sokaklarında yürüdü.

Sayan’ın silahlarla yürüdüğü görüntüler bazı sosyal medya hesapları üzerinden dolaşıma sokuldu.