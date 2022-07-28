5G’ye geç kalan Türkiye’de şimdi de fiber altyapı belirsizliği

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, ortak altyapı şirketine artık gerek kalmadığını söyledi. Diğer operatörlere yönelik kazı engelini de yorumlayan Önal, “Mükerrer yatırıma karşıyız” dedi.

Türkiye’de fiber altyapı yatırımları tartışması sürüyor. Fiber yatırımlarla ilgili düzenlediği toplantıda konuşan Önal, ortak altyapı şirketine artık gerek kalmadığını savundu.

Fotoğraf: AA

Yedi yıl önce Turkcell, Türksat, Vodafone ve TELKODER’in bir araya gelerek kurduğu altyapı şirketi sayesinde 8-10 milyar dolar tasarruf edilmesi planlanmış ama bu hayata geçmemişti. Kazı izinleri konusunda sorun yaşamayan Türk Telekom’sa buna katılmamıştı.

Ardından 2018‘de altyapı ortak kullanımı için işbirliği protokolü devreye girmiş, mevcut fiber altyapılarının kiralanmasının önünü açan protokol, Ulaştırma Bakanlığı öncülüğünde Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, TELKODER ve Türksat arasında imzalanmıştı. Ama protokol beklendiği gibi ortak yatırımın önünü açmadı.

‘Türkiye’nin parasını sokağa atmamak için hazırız’

Türk Telekom CEo’su Ümit Önal. (Fotoğraf: AA)

Altyapı kiralamalarını daha çok Türk Telekom üstleniyor. Diğer operatörlerse kazı engeliyle karşılaşıyor ve Türk Telekom’dan kiraladıkları altyapının dört kat daha maliyetli olduğunu ileri sürüyor.

Tüm yatırımlarını imtiyaz sonunda devlete iade etmek üzere yaptıklarını savunan Önal’sa operatör şirketlerinin taleplerine şu sözlerle karşı çıktı: “Gidilmiş yere tekrar altyapı çekip de Türkiye’nin parasını sokağa atmamak için hazırız. Henüz altyapı gitmemiş, yeni gidilecek bütün alanlara birlikte yatırım yapmayı hedef alan bir ortak altyapı oluşumuna her zaman evet dedik. Zaten devletin olan altyapıyı devlete, ‘Benim buyum var, ortak altyapı şirketine de ortak olayım’ demeye karşıyız.”

Önal’a göre 1,5 milyar dolarlık yatırım yeterli

5G baz istasyonlarının kurulacağı yerlerdeki fiber gereksinimini de karşılayabilecek durumda olduklarını belirten Önal, sözlerine şöyle devam etti: “Fiber omurganın 5G’deki kullanım oranının 2027’de yüzde 42 seviyelerinde olacak. Bizim, şu anda fibere bağlı LTE baz istasyonu oranımız halihazırda yüzde 43’lerde. Kalan dönüşümün için hesaplarımıza göre, 1,5 milyar dolarlık yatırım kâfi.”

Türkiye 5G’de nal topluyor

2015’te 4G ihalesi için geri sayım sürerken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan ihaleye ‘kırmızı kart’ çıkmıştı. Erdoğan, ilginç bir hesapla ”Buraya gelirken kısa bir brifing aldım. Gündemde 4G ihalesi var. Ama dünya 5G’yi konuşuyor. 4G’yle hiç zaman kaybetmeyelim. O zaman 3G’de iki yıl daha sabredersek, 5G’ye geçeriz. Aksi takdirde 4G’ye geçersek Türkiye çöplük haline döner” demişti.

Ancak bu sözlerle 4G mobil iletişim teknolojisine sekiz yıl geç kalan Türkiye, benzer bir yaklaşım nedeniyle 5G’ye de geç kalıyor.

Türkiye’nin bu teknoloji yarışında geri kalmaması için 5G altyapısı 1,5 milyar TL dolarlık yatırım bekliyor. Dünya çapındaki bu yaygınlaşmayla birlikte Türkiye’nin bu teknolojiye gecikmesinin maliyeti de artıyor. Vodafone’un Deloitte işbirliğiyle hazırladığı rapora göre 5G’de bir yıllık gecikmenin maliyeti 120 milyar TL.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal’sa önceki ay ‘yerli yatırım’ gerekçesiyle 5G’ye hızlı geçişe şöyle karşı çıkmıştı: “Birkaç yıl içinde yerli 5G teknolojisini başaracağız. Türkiye’nin 5G’de ithalat cennetine dönüştürülmesine geçit vermemeliyiz! Türkiye’nin önde gelen teknoloji geliştiricileriyle beraber bu projeyi birlikte yapabiliriz. 5G’nin babayiğitleri neden olmasın.”