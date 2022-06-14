Erdoğan, ‘İki yıl sabredip geçelim’ diyeli yedi sene oldu: Türkiye, 5G’de de nal topluyor

Mobil iletişim teknolojisi 4G’ye sekiz yıl geç kalan Türkiye, 5G’ye de geç kalıyor. 83 ülkede kullanılan 5G altyapısı için Türkiye’de 1,5 milyar dolarlık yatırım gerekiyor.

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5G teknolojisi verileri şu an kullanımda olan 4G teknolojisine göre bin kat daha hızlı aktarabiliyor. 5G teknolojisi kendi kendini kullanan şoförsüz arabalar, akıllı şehirler ve fabrikaları birbirine bağlamak için gelecekte kullanılacak teknolojilerde anahtar olarak görülüyor. Bu teknoloji yalnızca bir mobil bağlantı teknolojisi olmaktan öte yeni bir sanayi devrimi olarak görülüyor. Bu sanayi devriminden geri kalmak istemeyen ülkeler, 2018’den beri 5G bağlantısına geçmeye başladı.

2015’te 4G ihalesi için geri sayım sürerken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan ihaleye ‘kırmızı kart’ çıkmıştı. Erdoğan, ilginç bir hesapla “Buraya gelirken kısa bir brifing aldım. Gündemde 4G ihalesi var. Ama dünya 5G’yi konuşuyor. 4G’yle hiç zaman kaybetmeyelim. O zaman 3G’de iki yıl daha sabredersek, 5G’ye geçeriz. Aksi takdirde 4G’ye geçersek Türkiye çöplük haline döner” demişti.

Ancak bu sözlerle 4G mobil iletişim teknolojisine sekiz yıl geç kalan Türkiye, 5G’ye de geç kalıyor. Türkiye’nin bu teknoloji yarışında geri kalmaması için 5G altyapısı 1,5 milyar TL dolarlık yatırım bekliyor.

Uzmanlar operatörlerin tek başına altından kalkabileceği bir yatırım olmadığını söylüyor. Güney Kore, Çin, Britanya gibi ülkelerde olduğu gibi ulusal eylem planı ve devlet teşvikleri gerekiyor. Çünkü 5G’nin gecikmesinden bireysel tüketicilerden önce sanayi etkilenecek.

Turkcell ve Türk Telekom geçişi erken buluyor

Türkiye’ninse 2022 sonunda frekans ihaleleri düzenlemesi ve 2023’te de ilk sinyali vermesi planlanıyor.

Dünya’dan Selenay Yağcı’nın haberine göre Türkiye Varlık Fonu şirketleri Türk Telekom ve Turkcell, 5G’ye geçişi erken bulurken, Vodafone, 5G’ye bir an önce geçilmesi gerektiğini savunuyor. Türkiye’nin 5G için en büyük zorluklarından biriyse yerlilik oranlarının yeterli seviyede olmaması olarak yorumlanıyor. Mevcut durumda 5G’ye geçiş ekonomiye ilave bir ithalat yükü getireceği tartışılıyor.

Afrika ülkelerinde yatırımlar başladı

Afrika ve Ortadoğu ülkeleri 5G yatırımlarına başlarken, Rusya, Vietnam ve Libya gibi ülkelerde 5G yaygınlaştırılıyor. Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Avustralya, Çin, Japonya ve Singapur gibi ülkelerde 5G ağları kuruldu. Avrupa’da 2022 itibariyle hanelerin yüzde 62’si 5G kapsama alanında, bu oran ABD ve Güney Kore’de yüzde 90’ın üstünde.

2027’de 4,3 milyar bağlantı

Dünya çapındaki bu yaygınlaşmayla birlikte Türkiye’nin bu teknolojiye gecikmesinin maliyeti de artıyor.

Vodafone’un Deloitte işbirliğiyle hazırladığı rapora göre 5G’de bir yıllık gecikmenin maliyeti 120 milyar TL.

Rapora göre, 2021’nin sonunda dünya çapında 660 milyondan fazla 5G bağlantısı bulunuyor. 2027’ye kadar 5G bağlantıları 4,3 milyarı geçerek neredeyse altı kat artacak. Dünya çapındaki 5G yatırımları 2035’e kadar 3,8 trilyon dolarlık ekonomi oluşturacak ve 23 milyonluk istihdamı destekleyecek.

5G’nin yükselişi 4G’den daha hızlı

4G, 2009’da yayına başlamasının ardından altı yılda 1 milyar abone sayısına ulaştı. 5G mobil abone sayısının aynı rakama dördüncü yılında ulaştığı görülüyor. Çin’in 5G’ye 4G’ye kıyasla daha erken dahil olması ve birçok tedarikçinin cihazlarını piyasaya erken sürmesiyle, fiyatların daha hızlı düşmesi gibi etkenler 5G’de sürecin 4G’ye göre daha hızlı olmasını sağladı. Günümüzde 400’den fazla 5G uyumlu akıllı telefon modeli piyasaya sunulurken ve 2,5 yılda 5G destekli akıllı telefonlar global pazarın yüzde 23’ünü oluşturdu. 4G için bu seviye yaklaşık yüzde 9 olmuştu. Kullanılmaya başlamasından 18 ay sonra 3G ve 4G bağlantıları yüzde 2,2’lik kullanım oranını geçemezken, aynı dönemde 5G, global mobil bağlantıların yüzde 5,5’inden fazlasını oluşturdu.