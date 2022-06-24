4G’ye sekiz yıl geç kalan Türkiye, 5G için de ‘babayiğit’ arıyor

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, raporlara göre Türkiye’nin geç kaldığı 5G teknolojisiyle ilgili olarak “Milli 5G teknolojisini 2025’te gerçekleştirebiliriz” dedi.

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5G teknolojisi verileri şu an kullanımda olan 4G teknolojisine göre bin kat daha hızlı aktarabiliyor. 5G teknolojisi kendi kendini kullanan şoförsüz arabalar, akıllı şehirler ve fabrikaları birbirine bağlamak için gelecekte kullanılacak teknolojilerde anahtar olarak görülüyor. Bu teknoloji yalnızca bir mobil bağlantı teknolojisi olmaktan öte yeni bir sanayi devrimi olarak görülüyor. Bu sanayi devriminden geri kalmak istemeyen ülkeler, 2018’den beri 5G bağlantısına geçmeye başladı.

2015’te 4G ihalesi için geri sayım sürerken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan ihaleye ‘kırmızı kart’ çıkmıştı. Erdoğan, ilginç bir hesapla “Buraya gelirken kısa bir brifing aldım. Gündemde 4G ihalesi var. Ama dünya 5G’yi konuşuyor. 4G’yle hiç zaman kaybetmeyelim. O zaman 3G’de iki yıl daha sabredersek, 5G’ye geçeriz. Aksi takdirde 4G’ye geçersek Türkiye çöplük haline döner” demişti.

Ancak bu sözlerle 4G mobil iletişim teknolojisine sekiz yıl geç kalan Türkiye, 5G’ye de geç kalıyor. Türkiye’nin bu teknoloji yarışında geri kalmaması için 5G altyapısı 1,5 milyar TL dolarlık yatırım bekliyor.

Dünya çapındaki bu yaygınlaşmayla birlikte Türkiye’nin bu teknolojiye gecikmesinin maliyeti de artıyor. Vodafone’un Deloitte işbirliğiyle hazırladığı rapora göre 5G’de bir yıllık gecikmenin maliyeti 120 milyar TL.

Konuyla ilgili Sabah’tan Okan Müderrisoğlu’na konuşan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Birkaç yıl içinde yerli 5G teknolojisini başaracağız. Türkiye’nin 5G’de ithalat cennetine dönüştürülmesine geçit vermemeliyiz!” dedi.

Önal, ithal 5G teknolojisinin cari açık yaratabileceğini savunarak “Türkiye’nin önde gelen teknoloji geliştiricileriyle beraber bu projeyi birlikte yapabiliriz. 5G’nin babayiğitleri neden olmasın” dedi.

Türk Telekom CEO’su Avrupa’da 2022 itibariyle hanelerin yüzde 62’si kapsayan 5G teknolojisiyle ilgili “Henüz olgunluk seviyesine ulaşmamış” yorumunu yaptı.