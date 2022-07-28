‘Camileri yaktılar’ diyen Erdoğan’ı Diyanet de yalanladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Gezi eylemcileriyle ilgili “Camileri yaktılar” iddiasını CİMER’e soran CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır’a yanıt geldi.

Bayır’ın “Yakılan camiler hangi illerde” sorusunu CİMER üzerinden yanıtlayan Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Cami Hizmetleri Daire Başkanlığı, “Bahse konu olaylarla ilgili illerden gelen herhangi bir belge ve rapor bulunmamakta olup konu hakkında İstanbul Valiliği’nden gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz” bilgisini verdi.

Bayır, benzer soruyu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya da sordu fakat yanıt alamadı.

Fotoğraf: Reuters-Diken

Erdoğan, 4 Haziran’da Gezi eylemlerini hedef alarak ‘camilerin yakıldığını’ iddia etmişti: “Bütün bunlar olurken, bunları savunan zihniyetten hiçbir şey olmaz. Polis araçlarımız, camilerimiz yakıldı. Bu kendini bilmezler tarafından işgal edildi.”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkan Yardımcısı Hasan Kulaksız’ın sorusu üzerine Erdoğan’ı yalanlamıştı: “Bahsedilen tarihte cami yangın ihbarı yok.”

CHP’li Tacettin Bayır, iddiasını TBMM gündemine taşıdı. 6 Haziran’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Bayır, aynı gün Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) de başvurarak “Gezi olaylarında yakılan camiler hangi ilimizde veya illerimizdedir? Yakılan camilerimizin isimlerini ve bağlı bulundukları il veya illeri açıklamasını arz ederim” sorularını sordu.

Bayır’ın TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesi yanıtsız kalırken, CİMER’den 26 Temmuz Salı günü yanıt geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Cami Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından, CİMER üzerinden verilen yanıtta, “Bahse konu olaylarla ilgili illerden gelen herhangi bir belge ve rapor bulunmamakta olup, konu hakkında İstanbul Valiliği, il müftülüğünden de gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz” dendi.

Bayır’ın sorusu aynı gün, İçişleri Bakanlığı’na da sevk edildi. Ama bakanlığın yanıtsız bıraktığı soruları 23 gün sonra yani 29 Haziran’da Diyanet İşleri Başkanlığı’na sevk ettiği belirlendi.