‘Camilerimizi yaktılar’ iddiasını soran CHP’li Bulut: Erdoğan’ın yalanını gizlediler

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Camilerimizi yaktılar’ iddiasını Cumhurbaşkanlığı iletişim Merkezi’ne (CİMER) sordu fakat yanıt alamadı: “Yazıya cevap verecek bir tek makam bulunamadı. Neden? Çünkü, Tayyip Erdoğan’ın yalanını açığa çıkartmak istemediler.”

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Tayyip Erdoğan, 4 Haziran’da Gezi eylemlerini hedef alarak ‘camilerin yakıldığını’ iddia etmişti: “Bütün bunlar olurken, bunları savunan zihniyetten hiçbir şey olmaz. Polis araçlarımız, camilerimiz yakıldı. Bu kendini bilmezler tarafından işgal edildi.”

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ANKA’daki habere göre; CHP’li Burhanettin Bulut, Erdoğan’ın iddiasını CİMER’e sordu fakat cevap alamadı: “Bakanlığa gitti, bakanlık bu soruya cevap veremedi, il emniyet müdürlüğüne gönderdi. İl emniyet müdürlüğü de CİMER’den gelen bu soruya cevap veremedi. Diyanet’e gönderdi. Diyanet, il müftülüğüne gönderdi. Yazıya cevap verecek bir tek makam bulunamadı. Neden? Çünkü, Tayyip Erdoğan’ın yalanını açığa çıkartmak istemediler.”

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