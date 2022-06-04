Erdoğan ‘sürtük’ için ‘millet’e sığındı: Onların diliyle konuştuk

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gezi eylemlerine katılanlar için kullandığı ‘sürtük’ ifadesini “Milletimiz bu vandalları nasıl tanımlıyorsa biz de öyle dedik” sözleriyle savundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, çarşamba günü grup toplantısında Gezi Parkı eylemlerine katılanlar için şunları demişti: “Düşünün Dolmabahçe Valide Sultan Camii’nin içinde bu eşkıyalar, bu teröristler bira şişeleriyle, bira kutularıyla adeta caminin içini pislemişti. Bunlar böyle. Bunlar çürük, bunlar sürtük.”

Ankara’daki AKP toplantısında konuşan Erdoğan, ‘Sürtük’ sözünü şöyle savundu: “Biz Gezi olaylarında sergiledikleri tutuma yakışan teşhisi koyduk. Bu söz onların meşrebinde neye karşılık geliyor bilmiyoruz ama bizim kastettiğimiz çok açık. Biz hep milletimizin diliyle konuştuk. Milletimiz bu vandalları nasıl tanımlıyorsa biz de öyle dedik.”