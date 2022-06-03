Üst düzey AKP’linin temennisi: ‘Çürük sökük’ derken ağzından ‘Sürtük’ çıkmıştır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Gezi eylemlerine katılanlara “Sürtük” demesini üst düzey bir AKP’liye sorduğunu söyleyen gazeteci İsmail Saymaz, yetkilinin “Sürtük ifadesinden hicap duydum” dediğini aktardı.

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Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan “Olaylar İstanbul’da Gezi Parkı’ndaki birkaç ağacın kesildiği iddiasıyla alevlendirilmişti” demiş, sözlerine şöyle devam etmişti: “Düşünün Dolmabahçe Valide Sultan Camii’nin içinde bu eşkıyalar, bu teröristler bira şişeleriyle, bira kutularıyla adeta caminin içini pislemişti. Bunlar böyle. Bunlar çürük, bunlar sürtük.”

Halk TV’de yayımlanan ‘Konuşmasak Olmaz’ programında, AKP’li isimle görüşmesini aktaran gazeteci Saymaz şunları söyledi: “Bugün yayına gelmeden önce AK Partili üst düzey bir yetkiliyi aradım. Ona şunu sordum; ‘sürtük’ ifadesi cumhurbaşkanının konuşma metninde var mıydı? Yoksa bunu irticalen mi söyledi? Bence irticalen söyledi. Promptere bakmıyor. Bütün ökesiyle önce çürük diyor sonra sürtük diye devam ediyor. Bunu sordum. Hangisi doğrudur? Dedi ki; ‘Temenni ederim ki irticalen söylemiş olsun, aklına gelmiş olsun. Tahminimce çürük sökük gibi bir ikileme kullanırken herhalde ağzından bu çıkmış olabilir.’ Yani öyle bir metnin hazırlanmış olduğundan da hicap duyuyor Ak Partililer. En azından görüştüğüm üst düzey yetkili onun daha önce hazırlanmış bir metinden olmasından bile rahatsızlık duyuyor. Bu bir küfür. Geçiştirilebilecek bir şey değil. Cumhurbaşkanının kullandığı bu sözden kendi partisinin yöneticileri bile utanıyor.”

‘Prompterdan okudu’

Diken’e konuşan AKP’li bir milletvekili Erdoğan’ın bu sözü promptera bakarak okuduğunu söylemişti: “Cumhurbaşkanımız grup konuşmalarına büyük önem verir. Hazırlığı da günler öncesinden yapılır, gündemli her konuya değinilir. Bu konuşmada da benim de cumhurbaşkanımızın ekibinden öğrendiğim kadarıyla önceden hazırlanan metnin dışına çıkılmadı. Bana kalırsa bugünkü konuşmayı buradan değerlendirmek yanlış. Batıya karşı bir manifesto niteliği taşıyan bölümler var. Asıl burayı konuşmalıyız.”

Öte yandan cumhurbaşkanlığının sitesinde de yayınlanan Erdoğan’ın konuşmasının tam metninde ‘sürtük’ ifadeleri yer alıyor.