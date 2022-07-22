İstanbul itfaiyesi, Erdoğan’ı yalanladı: Gezi eylemlerinde yanan cami yok

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Gezi Parkı protestolarında ‘camilerin yakıldığını’ iddia eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı yalanladı: “Bahsedilen tarihte cami yangın ihbarı yok.”

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Haziranın başındaki bir AKP etkinliğinde konuşan Erdoğan, “Gezi olayları sırasında polis araçlarımız, camilerimiz yakıldı” demişti.

Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkan Yardımcısı Hasan Kulaksız, Erdoğan’ın bu iddiasını dört farklı kuruma sordu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Müftülüğü yasal süre dolmasına rağmen dilekçeye cevap vermezken İstanbul itfaiyesi protestolar sırasında yanan cami ihbarı olmadığını bildirerek Erdoğan’ı yalanladı.

Kulaksız, kararı Twitter hesabından paylaştı.

Dilekçemize yanıt vermeyen diğer 3 kurumun isimleri şunlar, 1.Diyanet İşleri Başkanlığı

2. İstanbul Valiliği,

3 İstanbul İl Müftülüğü, bu üç kurum yasal süre dolmasına rağmen dilekçemize cevap vermedi. — Hasan Kulaksız🐬 (@HasanKulaksiz) July 22, 2022

Direniş, AKP hükümetinin İstanbul’daki Gezi Parkı’na Topçu Kışlası’nı yeniden inşa etmek için başlattığı inşaat çalışmalarını protesto etmek amacıyla 28 Mayıs 2013’te başlamış ve daha sonra Türkiye’nin birçok noktasına yayılmıştı.

Eylemler çok geçmeden hiç kimsenin beklemediği toplumsal ve siyasi bir boyut kazanmış, dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan geri adım atmak zorunda kalmıştı.