CHP’den ‘Genel görüşmeye katılın’ çağrısı: Ümidimizi kesmiyoruz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sağlık çalışanlarının sorunlarının ele alınacağı toplantıya katılmama kararı alan HDP ve diğer partileri yeniden davet etti: “Ümidimizi kesmiyoruz. Biz pazartesi gününe kadar aklı selimin, vicdanına hâkim olacağını, bazı inatlaşmaların ve bazı boşa tedirginliklerin ortadan kalkacağını ve bu görüşmelerin yapılabileceğini ümit ediyoruz.”

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP’nin sağlık çalışanlarının sorunlarını görüşme önergesi sonrası TBMM Genel Kurulu’nu 1 Ağustos Pazartesi toplantıya çağırmıştı.

AKP’liler görüşmeye ‘siyasi şov’ diyerek katılmama kararı alırken, HDP’nin tutumu hakkında partinin grup başkanvekili Meral Danış Beştaş’tan da olumsuz yanıt gelmişti: “CHP, sağlıkta şiddetle ilgili bir yasa teklifi hazırladı ve Meclis’e sundu. Maalesef CHP bu konuda HDP’yle iletişime geçmiş değil. Bu yasa teklifi de sanırım 12 madde olarak düzenlenmiş. En azından teklifte neler var, bu konuda bir iletişim kurma konusunda bir teşebbüsleri olmadı. Bunu görüşme şansımız da olmadı.”

HDP’nin bu yöndeki tutumunaysa CHP Grup Başkanvekili Özel’den yanıt geldi. Tüm partileri genel görüşmeye davet eden Özel, 15-20 milletvekilinin toplantıya katılması durumunda ‘akışın tamamen değişeceğini’ söyledi.

ANKA’nın aktardığına göre Özel, şunları söyledi: “Her ne vesileyle olursa olsun, sağlık emekçilerinin sorunlarının olduğunun tüm siyasi partiler tarafından teyit edilmesi kıymetlidir. Hayatları tehdit altındadır, özlük hakları yeterli değildir, işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından gerekli tedbirler alınmamıştır. Bu konuda bugüne kadar yapılanların yeterli olmadığı konusunda mutabakat oluşmuştur. Herkes bu sorunu teyit ediyor. Çağrımıza, şu ana kadar İYİ Parti’nin, Türkiye İşçi Partisi’nin, Memleket Partisi’nin milletvekillerinin olumlu cevap vermesi bizi memnun etti. Az bir rakamın kalacağı anlaşılıyor. 15 belki 20 milletvekilinin daha toplantıya katılması akışı tamamen değiştirebilir. Bu noktada sağlık meslek örgütlerinin ve mensuplarının siyasi partilere yaptıkları çağrılardan memnuniyet duyuyoruz ve bu meselenin siyaset üstü bir şekilde ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Biz pazartesi çok özel mazereti olan sağlık mazeretli arkadaşlarımız dışında tam kadro burada olacağız. Tüm milletvekillerini bekliyoruz.”

“Genel görüşme ile çözülmez” diyenlere de yanıt veren Özel, şöyle konuştu:

“Ben baktım onlar 27. yasama döneminde, 20 adet genel görüşme talep etmişler. Yani bunun etkisiz bir şey olduğunu düşünüyorsanız niye 20 tane kendiniz veriyorsunuz? Madem veriyorsunuz bizim talep ettiğimiz genel görüşmeyi değersizleştirmeyin. Ayrıca dikkatli okunursa CHP sahada genel görüşme istemiyor Meclis’e tam 10 sağlık emek örgütü katıldı. Daha geniş bir mutabakat olsun, daha geniş katılım olsun. O Sağlık Komisyonu’nda olabilir. Adalet Komisyonu’nda olabilir. Örneğin veterinerlerin biz sağlık emekçileri olarak görülmeleri sayılmaları gerektiğini hep söyledik. Veterinerlerin de buraya çağrılması lazım. Eczacıların katılmaları lazım, bütün meslek örgütleri. Bütün siyasi partilerin de bu konuya saygılı davranmaları gerektiğini düşünüyoruz… Ümidimizi kesmiyoruz. Biz pazartesi gününe kadar aklı selimin, vicdanına hâkim olacağını, bazı inatlaşmaların ve bazı boşa tedirginliklerin ortadan kalkacağını ve bu görüşmelerin yapılabileceğini ümit ediyoruz.”