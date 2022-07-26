TBMM, CHP’nin çağrısıyla olağanüstü toplanıyor: AKP katılmayacak

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP’nin sağlık çalışanlarının sorunlarını görüşme önergesi sonrası TBMM Genel Kurulu’nu 1 Ağustos Pazartesi toplantıya çağırdı.

AKP Genel Başkan Vekili Mahir Ünal, parti olarak toplantıya katılmayacaklarını söyledi.

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Konya Şehir Hastanesi’nde öldürülen Dr. Ekrem Karakaya cinayetinin ardından ülke çapında tepkiler yükselmiş, sağlık çalışanları greve çıkmıştı. Grevdeki sağlıkçılara tehditler yükselmişti. Türk Tabipler Birliği (TTB) başta olmak üzere meslek örgütleri ve siyasiler yasal düzenlemelerin bir an önce gündeme alınmasını istemişti.

CHP, cinayetin ardından sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının nedenleri ve alınması gereken önlemler konusunda bir genel görüşme açılması için Meclis’i olağanüstü toplanmaya çağırmıştı.

TBMM Başkanı Şentop, CHP’nin yaptığı olağanüstü toplantı talebi üzerine, TBMM Genel Kurulu’nu 1 Ağustos Pazartesi öğlen saat 3’te toplantıya çağırdı.

Meclis’te düzenlediği basın toplantısında CHP’nin çağrısını ‘siyasi şov’ olarak tanımlayan AKP’li Ünal, “Pazartesi günü olağanüstü toplanma çağrısına katılmayacağız” dedi.