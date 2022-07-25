CHP, sağlık çalışanlarının sorunları için Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırdı

CHP, sağlık çalışanlarının sorunlarını görüşmek üzere Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırdı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, temmuz başında Meclis’i Konya’da hasta yakını tarafından öldürülen doktor ve müvekkilinin davacı olduğu kişi tarafından öldürülen avukatın adını taşıyan ‘şiddetle mücadele kanunu’ için olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

Partinin grup başkan vekili Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun çağrısı doğrultusunda yeter sayıda imza toplayıp önerge vereceklerini söylemişti.

CHP Meclis Genel Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırdığı genel görüşme önergesinde, “Sağlıkta şiddetin nihai olarak sona erdirilmesi, buna yönelik çözümün TBMM tarafından ortaya konmasıyla mümkündür” dendi.

Bugün Meclis’te konuşan Özel, CHP’li 20 vekilin imzasıyla Meclis’i 1 Ağustos günü sağlık çalışanlarının sorunlarını görüşmek üzere olağanüstü toplantıya çağırdıklarını açıkladı.

CHP dilekçesini Meclis Genel Sekreterliği’ne sundu. Dilekçede, sağlık çalışanlarına artan saldırılara dikkat çekildi.

Önergede şunlar dendi: “Devletin temel amaç ve görevleri arasında; kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak sayılmaktadır. Devlet, anılan yükümlülüğü gerek Anayasa’nın 17’nci maddesinde güvencelenen yaşam hakkının bir uzantısı olan Anayasa’nın 56’ncı maddesinde hüküm altına alınan sağlık hakkı; gerek Anayasa’nın 49’uncu maddesinde düzenlenen çalışma hakkı bakımından yerine getirmekle mükelleftir.

Sağlıkta şiddetin kapsamının ve nedenlerinin, ceza hukuku mekanizmalarıyla şiddet fiilinin faili bakımından caydırıcılık sağlanmasının, şiddeti önlemeye yönelik eğitim ve medya politikalarının üretilmesinin ve ilgisinin bulunduğu diğer hususların uzlaşma ve oydaşma kültürü içinde TBMM’de temsil edilen tüm siyasi partilerimizin katılımı içinde değerlendirilmesi son derecede önemlidir. Sağlıkta şiddetin nihai olarak sona erdirilmesi, buna yönelik çözümün TBMM tarafından ortaya konulmasıyla mümkündür.”

CHP ayrıca sağlıkta şiddetin önlenmesi için kanun teklifi verdi. Teklifle sağlık çalışanlarına işlenen suçların ‘nitelikli’ olarak değerlendirilmesi, ‘sağlık kuruluşlarında silah taşınmaması’ öngörüldü.