‘CHP bizimle iletişime geçmedi’ diyen HDP’li Beştaş: Pazartesi toplantıda olmayacağız

CHP’nin sağlıkta şiddetin önlenmesi amacıyla hazırladığı kanun teklifinde HDP’yle iletişime geçmediğini söyleyen HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, CHP’nin çağrısıyla olağanüstü düzenlenen Meclis toplantısına katılmayacaklarını söyledi.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP’nin sağlık çalışanlarının sorunlarını görüşme önergesi sonrası TBMM Genel Kurulu’nu 1 Ağustos Pazartesi toplantıya çağırmıştı.

AKP ‘siyasi şov’ olarak değerlendirdiği toplantıya katılmayacağını açıklarken, konuya konuya ilişkin HDP’den de değerlendirilme geldi.

Beştaş, CHP’nin partileriyle ‘iletişime geçmediğini’ söyledi.

Ortak bir kanun teklifi hazırlanması gerektiğini söyleyen HDP grup başkan vekili, şunları dedi: “CHP, sağlıkta şiddetle ilgili bir yasa teklifi hazırladı ve Meclis’e sundu. Maalesef CHP bu konuda HDP’yle iletişime geçmiş değil. Bu yasa teklifi de sanırım 12 madde olarak düzenlenmiş. En azından teklifte neler var, bu konuda bir iletişim kurma konusunda bir teşebbüsleri olmadı. Bunu görüşme şansımız da olmadı. Olması gereken aslında hem CHP’nin hem de diğer bütün partilerin, doktorlar ve sağlık emekçileri başta olmak üzere sağlık alanında yaşanılan sorunlar, toplumun önemli bir kesiminin yaşadığı sorunlar konusunda TBMM iradesi doğrultusunda ortak noktalarda buluşmasıdır. Daha önce sağlıkta şiddete ilişkin gelen düzenlemeye de yetersiz bulmamıza rağmen evet dediğimizi hatırlatmak istiyorum.

‘Ortak bir kanun teklifinde buluşmalıyız‘

Bundan sonrası için de çağrımız bütün partileredir. Mutlaka adım atılmalıdır, ortak bir kanun teklifinde buluşmalıyız. Bu biraz da siyaset dışı bir mesele olarak da TBMM’de yasallaşmalıdır. Biz CHP’nin bu konuda siyasi nezaket kurallarına uygun davranmadığı görüşündeyiz. Bizim bu konudaki önerilerimizin sorulmamasını talihsizlik olarak değerlendiriyoruz. 1 Ağustos’taki toplantıda olmayacağız.

Bununla birlikte Meclis’in çalışması gerektiği konusundaki görüşümüzü de her daim koruyoruz. Biz Meclis kapanmadan önce de söyledik. Şu anda ekonomik buhran Türkiye’de herkesi kavuruyor. İşsizlik, yoksulluk çok ileri boyutlarda. Sağlıkta şiddet de en önemli başlıklardan biri. Meclis mutlak suretle açık olmak zorundadır.”