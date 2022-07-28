Merkez Bankası rezervi yine ‘Albayrak sınırı’na yaklaştı

Merkez Bankası’nın brüt rezervleri bir yılın en düşük seviyesine geriledi. Swap hariç net rezervlerse eksi 55,4 milyar dolar oldu.

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MB’nin brüt rezervleri 98,3 milyar dolara gerileyerek Haziran 2021’den bu yana en düşük seviyeye çekildi. Bir önceki hafta brüt rezervler 99,4 milyar dolar olmuştu.

Ayrıca net rezervler yine geriledi. Swap hariç net rezervlerse eksi 55,4 milyar dolar oldu ve eksi 60 milyar dolarlık kritik eşiğe yaklaştı. Önceki hafta bu eksi 54,8 milyar dolardı.

Swap hariç net rezervler iki kez eksi 60 milyar dolara kadar gerilemişti. Bu hareketlerin ilkinde Berat Albayrak Hazine bakanlığından ayrılmış, ikincisindeyse kur korumalı (KKM) mevduat açıklanmıştı.

Döviz mevduatında artış

Rezervler açısından bir süredir takip edilen kur korumalı mevduatta da büyüklük 1,1 trilyon TL oldu. Döviz mevduatlarına bakıldığındaysa yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 736 milyon dolar artışla 210,4 milyar dolara çıktı.

Pariteden arındırıldığında döviz mevduatlarının 742 milyon dolar azaldığı kaydedildi. Bu veriye göre gerçek kişilerin mevduatı 513 milyon dolar, tüzel kişilerinse 229 milyon dolar azaldı.

Yabancıların menkul kıymet istatistiklerine bakıldığında, geçen hafta hissede net 77 milyon dolar, tahvilde 4 milyon dolar satıldı.