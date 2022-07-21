Merkez Bankası rezervi tarihi dipten çıkamıyor

Merkez Bankası’nın (MB) net rezervi 6,4 milyar dolara yükselse de 20 yıllık dip seviyesinden çıkamadı.

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Tarihi enflasyona rağmen düşürülen faiz nedeniyle Türk Lirası’ndaki (TL) değer kaybı hızlandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Çin’i örnek alarak devreye koyduğu ‘yeni ekonomi modeli’ tepetaklak olunca, dövizin artışını engellemek için MB’nin rezervi ‘arka kapı satışlarıyla’ eritilerek eksilere düşürüldü. Bankacıların hesaplarına göre sadece yaklaşık bir buçuk ayda 17,55 milyar dolar kamu bankaları eliyle eritilmişti.

Erime, MB’nin resmi rakamlarına da yansıdı. MB’nin net uluslararası rezervleri önceki hafta 2002’den beri en düşük seviye olan 6,1 milyar dolardan 6,4 milyar dolara yükseldi. Ama 0,3 milyar dolarlık artış, dip seviyelerden çıkmayı sağlayamadı.

MB’nin net uluslararası rezervleri dövizin yükselişini durdurmak için kamu bankaları eliyle eritilirken, BOTAŞ başta olmak üzere KİT’lere döviz satışları da sert düşüşlere neden oluyor. Rezervler eritilse de TL’nin döviz karşısındaki değeri düşmeye devam ediyor, enflasyon yükseliyor ve cari açık artıyor.