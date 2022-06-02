Nebati, ‘Albayrak sınırı’ndan döndü: Rezerv artışıyla rahat nefes aldı

Merkez Bankası’nın (MB) brüt döviz rezervleri geçen hafta 1,27 milyar dolar artışla 61,3 milyar dolara, toplam rezervleriyse yaklaşık 2,6 milyar dolar artışla 103 milyar dolara yükseldi.

Toplam rezervler nisan ortasında gördüğü 112 milyar dolardan haftalardır aşağı doğru belirgin bir seyir izliyordu.

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Bugün açıklanan diğer verilerle birlikte bankacıların yaptığı hesaplamaya göre MB’nin swap hariç rezervleri de eksi 55 milyar dolardan eksi 52 milyar dolara geldi.

Swap hariç net rezervler iki kez eksi 60 milyar dolara kadar gerilemişti. Bu hareketlerin ilkinde Berat Albayrak Hazine bakanlığından ayrılmış, ikincisindeyse kur korumalı (KKM) mevduat açıklanmıştı.

MB ihracatçı döviz gelirlerinin yüzde 40’ını ve KKM uygulamasının döviz kısmını, reeskont dönüşlerini, yabancıların konut alımlarını, turizm sektörünün TL’ye dönüştürdüğü tutarın bir kısmını döviz rezervlerine katsa da bankanın rezervleri bu veriye kadar yeni uygulamaların ima ettiği oranda artmıyordu. Hatta mayıs boyunca MB’nin rezerv kaybı hız kazanmıştı.

Rezervlerdeki bu fark kurda hükümetin tanımıyla ‘istikrar’ için kullanılıyor. Uzmanlar mevcut durumu ‘kamu kontrollü kur rejimi’ diye tanımlasa da, MB resmi olarak kurdaki müdahalelerini kabul etmiyor.

Öte yandan MB net uluslararası rezervleri beş haftalık düşüşün ardından ilk kez bu hafta arttı. Rezervler 27 Mayıs itibariyle bir önceki haftaya göre 2,63 milyar dolar artarak 12,19 milyar dolar oldu.

MB’nin altın rezerviyse 1,36 milyar dolar artışla 41,61 milyar dolara çıktı.