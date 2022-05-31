Bankacılar, Merkez Bankası rezervindeki artışın nedenini araştırıyor

Türk Lirası son üç haftada neredeyse yüzde 10 değer kaybederek aralıktaki kur krizden bu yana ilk defa 16,5 seviyesine yaklaştıktan sonra duruldu. Döviz, arka kapıdan döviz satışlarıyla durdurulmaya çalışıldığı için Merkez Bankası rezervleri erimeye devam ediyordu.

Bankacılar, bu satışlar nedeniyle düşen rezervlerin ilk defa geçen hafta arttığını ve bunun nedeninin takip edileceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

MB’nin net uluslararası rezervleri, döviz piyasasına müdahaleler ve BOTAŞ başta olmak üzere KİT’lere döviz satışlarıyla ocak ortasında 20 yılın en düşük seviyesi olan 7,55 milyar dolara gerilemişti.

Rezervler daha sonra ihracatçıların döviz gelirlerinin bir kısmının MB’ye satışı ve kur korumalı mevduat gibi adımlarla kısmen toparlanmıştı.

MB verilerine göre 13 Mayıs itibariyle 11,53 milyar dolara inen net uluslararası rezervler dört haftada 7,6 milyar dolar geriledi ve 28 Ocak’tan bu yana en düşük değeri aldı.

MB’nin toplam rezervi 20 Mayıs itibariyle yaklaşık 1,6 milyar dolar düşüşle 100 milyar dolara, uluslararası net rezervlerse art arda beşinci haftada da düşüşle 10 milyar doların altına geriledi. Swap hariç rezervlerse aynı dönemde eksi 52 milyar dolara kadar gerileyerek daha önce büyük siyasi ve ekonomik değişimleri beraberinde getiren eksi 60 milyar dolara bir kez daha yaklaştı.

Bu sefer arttı

Artan enerji maliyeti başta olmak üzere yüksek döviz ihtiyacına rağmen Reuters’ın başvurduğu üç bankacı MB’nin 10 milyar doların altına gerileyen net rezervlerinin geçen hafta 13-13,5 milyar dolara yükseldiğini hesaplıyor. Tahminler benzer şekilde 100 milyar dolar olan toplam rezervlerinse 103,5-104,5 milyar dolara yükseleceği yönünde.

MB ihracatçı döviz gelirlerinin yüzde 40’ını, hizmet ihracatı döviz gelirlerinin bir kısmını ve KKM uygulamasının döviz kısmını rezervlerine katsa da bankanın rezervleri genel olarak aynı oranda artmıyordu. Geçen hafta son beş haftanın aksine rezerv tutarı ilgili adımların üzerinde arttı.

‘Yükselişin nedenini takip edeceğiz’

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, şunları söyledi: “Dolar/TL’deki yükseliş biraz durulmuş görünüyor. Burada küresel piyasalarda bir aydan uzun bir sürenin ardından doların değer kazancının durmasının etkisi var. Öte yandan öncü verilerden yaptığımız hesaplamalar MB rezervlerinin piyasaya yaptığı döviz satışlarını hızlandırmasına rağmen yükseldiğini görüyoruz. Bu hafta açıklanacak net rezerve ilişkin verinin 3-4 milyar dolar artış göstermesini bekliyoruz. Bu yükselişin nedenini ve devam edip etmeyeceğini takip edeceğiz.”

Uluslararası piyasalara bakıldığında dolar, yatırımcıların Fed’in haziran ve temmuzda öngörülen keskin faiz artırımlarına rağmen para politikasını sıkılaştırma hamlelerinin duraksayacağı yönünde beklentiler nedeniyle beş haftanın dip seviyesinde seyrediyor.