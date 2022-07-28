Bakan Varank, yazısını beğenmediği AKP’li yazara icra takibi başlattı

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinin yazarı Fuat Uğur, ‘elektrikli traktör’ toplantısında ‘bunu zaten üreten sanayicinin neden çağrılmadığını’ sorduğu için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın hakkında dava açtığını ve sonucunda haciz kararı çıkartarak 21 bin 650 lirayı tahsil etmek üzere icra takibi başlattığını yazdı.

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Uğur, Varank’ın mazotlu traktör üreten sanayicilerle bir araya gelip onlarla elektrikli traktörü konuştuğunu fakat o toplantıya katılanların hiçbirinin böyle bir aracın yazılımını üretebilecek ne bilimsel altyapı ne de insan güçlerinin olduğunu yazmıştı.

Bu nedenle toplantıya, ‘Neden Önder Yol’un, yani elektrikli traktörü zaten üreten sanayicinin çağrılmadığını’ sorduğunu söyleyen Uğur, Varank’ın bu soru üzerine ‘ağır bir tekzip’ yolladığını, ve “Tetikçi” diyerek hakaret ettiğini aktardı. Varank’ın bunla yetinmeyip bir de dava açtığını belirtti.

Yerel mahkeme, Uğur’a açılan davayı ‘ifade özgürlüğü’ çerçevesinde değerlendirse de Varank bunu temyize götürerek kazandı. Uğur kararı, “İstinaf mahkemesinde zorlama gerekçelerle, hukuk skandalı sayılabilecek bir kararla bu davayı (Varank’ın) lehine sonuçlandırmayı başardı” diye eleştirdi.

“Zaten benim için beklenen bir sonuçtu” diyen Uğur, şunları ekledi: “Benim arkamda bir devlet erki ve hukuk gücü de yok. Bakan Varank haciz kararı çıkartarak 21 bin 650 lirayı tahsil etmek üzere icra takibi başlattı.”