BM’de tarihi karar: Sağlıklı bir çevrede yaşamak evrensel insan hakkı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK), temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevrede yaşamanın temel bir insan hakkı olduğunu kabul etti.

Fotoğraf: Reuters

Oylamada 161 ülke “Evet” derken hiçbir ülke “Hayır” demedi. Sekiz ülkeyse oy kullanmadı, çekimser kaldı.

Türkiye “Evet” diyen ülkeler arasında.

Karardan sonra Uluslararası Çevre Hukuku Merkezi şu açıklamayı yayınladı:

“Soluduğumuz havanın, içtiğimiz suyun, sağlığımızın, refahımızın ve hayatta kalmamızın doğal olarak temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevreye bağlı olduğunu kabul eden BM’nin en yüksek organını kutluyoruz. İnsanlık için bu tarihi zafer, elli yıldan fazla yapım aşamasındadır. Mücadeleleri ve azimleri için sivil topluma, yerli halk örgütlerine ve bu zaferi mümkün kılan liderlikleri için Kosta Rika, Maldivler, Fas, Slovenya ve İsviçre gibi ülkelere teşekkür ediyoruz.”

BMGK kararlarının yasal bir bağlayıcılığı yok.

BREAKING



The UN General Assembly adopts a resolution that declares access to a clean and healthy environment a universal #HumanRight



In favour: 161



Abstentions: 8



Against: 0



The decision is expected to be a catalyst for #ClimateAction pic.twitter.com/r7xva47g6m — UN News (@UN_News_Centre) July 28, 2022





