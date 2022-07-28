Mersin’de HDP il başkanı dahil 20 kişi gözaltına alındı

HDP Mersin İl Başkanı Bedriye Kuş ve Akdeniz Belediyesi meclis üyesi dört kişinin aralarında bulunduğu 20 kişi ‘örgüt propagandası’ iddiasıyla gözaltına alındı.

DHA’nın aktardığı bilgilere göre, aralarında HDP İl Başkanı Bedriye Kuş ve Akdeniz Belediyesi meclis üyesi dört kişinin bulunduğu 31 kişinin, sosyal medya paylaşımlarıyla ‘terör örgütü propagandası’ yaptıkları öne sürüldü.

Savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından bu sabah operasyon düzenlendi.

500 polisin katıldığı operasyonda, Kuş ve dört meclis üyesinin yer aldığı 20 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar emniyete götürüldü.