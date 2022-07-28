ABD ekonomisi resesyona girdi

ABD Merkez Bankası (FED) yüksek enflasyonla mücadele için para politikasında agresif şekilde sıkılaşmaya giderken ABD ekonomisi ikinci çeyrekte de daraldı.
ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 0,9 daraldı. Reuters anketine katılan ekonomistler, ikinci çeyrekte yüzde 0,5 büyüme bekliyordu.
ABD ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 1,6 daralmıştı. Bu, ABD ekonomisinin art arda iki çeyrek daralma kaydederek resesyona girdiği anlamına geliyor.
Daralmada özel stok yatırımları, konut sabit yatırımları, federal kamu harcamaları, eyaletle yerel kamu harcamaları ve konut dışı sabit yatırımlardaki azalma etkili oldu.
Fed Başkanı Jerome Powell, dün düzenlediği basın toplantısında, ABD ekonomisinin şu anda resesyonda olduğunu düşünmediğini söylemişti.