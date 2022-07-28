Eski Mossad başkanı Yunan basınında: İsrail’le yakınlaşmayı isteyen Erdoğan’dı

İsrail’in istihbarat teşkilatı Mossad’ın eski başkanlarından ve ulusal meclisin eski üyelerinden Danny Yatom, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendini güçsüz hissettiğini ve tekrar başkan seçilemeyeceğinden endişe duyduğunu düşündüğünü söyledi.

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Yunan Ekathimerini gazetesine konuşan Yatom, dünya gündemiyle ilgili görüşlerini paylaşırken, Erdoğan’la ilgili de konuştu.

Yatom, “Sizce Erdoğan’ın hedefi ne” sorusunu şöyle yanıtladı: “Erdoğan’ın düşüncelerini okumak zor ama bence genç bir öğrenci ya da politikacı olduğundan beri hayali Osmanlı İmparatorluğu’nu geri getirmekti. Ona göre, Batılı ülkeler Türkiye’ye davranması gerektiği gibi davranmıyor çünkü yine ona göre Türkiye dünyanın en büyük güçlerinden biri. Ve elbette, son yıllarda herkes, Erdoğan’ın neredeyse herkesle girdiği kavgaları gördü: Mısır, Suriye, PKK, İran ve İsrail.”

Erdoğan’ın kendini ‘zayıf hissettiğini’ savunan Yatom, şöyle konuştu: “Erdoğan’ın tekrar başkan seçilemeyeceğinden endişe ettiğini ve daha fazla siyasi güç elde etmek için politikasını değiştirmek istediğini düşünüyorum. Bu yüzden İsrail’e yakınlaşmak isteyen Erdoğan’dı. 15 yıl aradan sonra ilk kez Türkiye’nin dışişleri bakanı İsrail’i, cumhurbaşkanımız da Türkiye’yi ziyaret etti. İlişkiler ısınıyor. Türkiye’nin özgür dünya içindeki karakterinin çok daha olumlu hale geleceğini düşünüyorum. İran dışişleri bakanı Türkiye’yi ziyaret edecek ama Türkiye’yle İran arasındaki ilişkilerde gerilim var. Sonuç olarak, Erdoğan için oyun sonu Osmanlı İmparatorluğu’nu yeniden canlandırmak” dedi.

Erdoğan, Miçotakis’le de gerginlik yaşamıştı

Erdoğan’ın son dönemde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’le de arası bozulmuştu.

Miçotakis, mayıs ortasında ABD’ye gitmiş ve kongrede Türkiye karşıtı konuşmuştu. Erdoğan da bunun üzerine “Benim için artık Miçotakis diye biri yok” demiş ve başbakanı ABD ziyareti sırasında Türkiye’ye F-16 satışlarını engellemeye çalışmakla suçlamıştı.

Haziranda da Erdoğan’ın Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki adaları silahlandırmayı bırakması ve uluslararası anlaşmalara uyması gerektiğine dair açıklamalarıyla iki ülke arasındaki gerilim yeniden artmıştı. Hatta Erdoğan, Yunanistan’ı ikaz edip “Şakam yok, ciddiyim” demişti.

Erdoğan, sonrasında “Yunanistan’la olması gereken yüksek düzeyli stratejik konsey toplantımızı kaldırdık. Kalkıp da Miçotakis’in olası görüşme talebine evet diyebilir miyiz? Bitti o iş. Kendilerine çeki düzen vermeliler” demişti.