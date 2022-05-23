Erdoğan konuştu, Atina’da ‘dinamit patladı’

STELYO BERBERAKİS

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis için söyledikleri, Atina’da ‘ilişkilere dinamit’ olarak yorumlandı.

Erdoğan bugünkü kabine toplantısının ardından şunları söylemişti: “Miçotakis’le yaptığımız görüşmede aramıza üçüncü ülkeleri sokmayalım diye mutabık kaldık. Buna rağmen geçen hafta bir Amerika seyahati yaptı, Kongre’de Türkiye aleyhinde konuşmalar yaptı. Biz bu yıl Stratejik Konsey toplantısı yapacaktık. Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle böyle bir görüşme yapmayı asla kabul etmiyorum. Bundan sonrasını Miçotakis kendisi düşünsün. Miçotakis kimlerle görüşecek, kimlere üs kurduracaksa kurdursun. ABD de F-16’lar konusunda herhalde Miçotakis’in ağzına bakmayacaktır.”

Manidar hatırlatma

Fotoğraf: AA

Yunan TV kanalları, söz konusu ifadeleri “Erdoğan ilişkileri dinamitliyor” gibi başlıklarla gündemin zirvesine taşıdı. Ancak yorumcular aynı Erdoğan’ın Şubat 2019’da, “Ben Miçotakis’le aynı odada bulunamam” dediğini hatırlatmaktan da geri durmadı. O günden bu yana cumhurbaşkanı, Yunan başbakanıyla iki kez bir araya geldi.

Sözcüden jet yanıt: Polemiğe girmeyeceğiz

Erdoğan’ın bugünkü çıkışına Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yannis Ekonomu, yıldırım hızıyla yaptığı yazılı açıklamada şu yanıtı verdi: “Başbakan, hem ulusal haklarımızı hem de uluslararası meşruiyetimizi güçlü ve etkili bir şekilde savunmaktadır. Yunan dış politikası, birilerini her ne kadar rahatsız ederse etsin, tarihe, uluslararası hukuka ve ittifaklarımıza güçlü bir şekilde dayanmaktadır. Türk lideriyle polemiğe girmeyeceğiz. Politikamız ilkeler politikasıdır.”

‘Erdoğan sanki hepimiz Türkçe biliyoruz gibi konuşuyor‘

Radyo ve TV kanallarında yapılan yorumlarda ağırlıklı olarak ‘Türkiye’nin ilişkileri germek istediği’ öne sürüldü.

Erdoğan’ın üslubuna dikkati çeken bazı yorumcular ‘söz konusu ifadelerin başka dillere çevrildiğinde anlaşılması güç olduğu kadar diplomasi dilinden hayli uzak olduğuna’ dikkat çekerken, “Erdoğan sanki hepimiz Türkçe biliyoruz gibi konuşuyor” gibi nükteli notlar düşmeyi de eksik etmedi.

Erdoğan’ın çıkışını şöyle yorumlayanlar da oldu: “Miçotakis, ABD’de Yunanistan’ın görüşlerini dile getirdi. Türkiye’nin ne kadar iyi bir müttefik olduğunu, Yunanistan’ın ilişkileden ne denli memnun olduğunu söylemesi beklenemezdi herhalde.”

Yunanistan ‘hedef’ mi seçildi?

Diplomatik kaynaklar da Erdoğan’ın, ABD’nin Yunanistan’da açtığı üslerin sanki Türkiye’ye karşı kullanılacağına ilişkin kaygısına ‘anlam veremedi.’ Bu ifade, ‘2023 seçimleri yaklaşırken Erdoğan’ın milliyetçilik kartını en fazla kullanabileceği komşusu Yunanistan’ı gözüne kestirmesi’ne yoruldu.

Aynı kaynaklara göre “Türkiye bir yandan bugüne kadar arası açık Körfez ülkeleriyle, Mısır ve İsrail ile, AB ve ABD ile ilişkilerini düzeltmek için olumlu adımlar atmaya çalışırken Yunanistan cephesini açık tutmaya çalışıyor.”

Ege’de Türk ve Yunan savaş uçaklarının gün aşırı kol gezdiği, hava sahalarının ihlal edildiği yönündeki karşılıklı suçlamaların yoğunlaştığı bir ortamda, Yunan kamuoyunda ‘her an kötü bir şey olabileceği’ kanısı hakim. Erdoğan’ın bugünkü çıkışının ‘zaten hassas ortamı daha da germesi’nden kaygı duyuluyor.