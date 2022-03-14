Türkiye ile Yunanistan, ‘ilişkilerin iyileştirilmesi’nde mutabık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiriyakos Miçotakis’in dünkü görüşmesinde ikili ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda mutabık kalındı.
Cumhurbaşkanlığı’nın açıklamasına göre ‘Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıklara rağmen, iletişim kanallarının açık tutulması ve ikili ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda’ mutabık kalındı.
Açıklamaya göre görüşmede iki lider, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle değişen Avrupa güvenlik mimarisinde Türkiye ve Yunanistan’ın özel bir sorumluluk taşıdığına işaret etti, işbirliğinin artmasının ve pozitif gündeme odaklanmanın karşılıklı önemi üzerinde durdu.