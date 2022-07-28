Bolu’daki ‘içme suyu’ zehirlenmesi: Üç gündür hastaneye başvuru yok

Bolu Valiliği, merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan etkilenerek hastanelere kaldırılan 141 kişiden 39’unun tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

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Köyde, 16 Temmuz’dan beri içme suyu kaynaklı kusma ve bulantı şikayetiyle hastaneye onlarca kişi başvurdu. Vakalar yükselmeye başlayınca bazıları Ankara’nın da aralarında olduğu başka kentlere nakledildi. 22 Temmuz’da hastaların bazılarına, kanlı ishalle ortaya çıkan, anemi ve akut böbrek yetmezliğiyle seyreden Hemolitik Üremik Sendrom (HÜS) tanısı kondu. 23 Temmuz’da Eyüp Ertem (49), Ankara Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Valilik, üç gündür hastaneye başvuran olmadığına dikkat çekerek, “39 vatandaşımızın tedavisi hastanelerde devam etmektedir. İlimizdeki hastaneler ile il dışındaki hastanelere sevk edilen vatandaşların tedavi süreçleri yakinen ve titizlikle takip edilmektedir” ifadelerini kullandı.

Adli ve idari soruşturmanın devam ettiği belirtildi.